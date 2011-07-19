جلال عباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرب و شتم طلبه ناهی از منکر در خیابانهای تهران گفت : یکی از مهمترین دلیل وقوع این اتفاقات که تاکنون چندین مورد آن گزارش شده است، هجمه برخی از شخصیت های سیاسی و هنری به شعائر دینی است و هنگامی که ما در برخی از فیلمها و سریالهای دینی به عینه این تمسخر را می بینیم، به تبع آن باید منتظر این اتفاقات هم باشیم.

وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم در برخی از سریالها و فیلمهای سینمایی شخصیت های مذهبی بی منطق و عصبانی همواره نشان داده می شوند و به نوعی شخصیت آنها در دیدگاه مردم به گونه دیگر انعکاس می یابد.

دبیر تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان با بیان اینکه اگر شعائر و نشانه های دینی و مذهبی تضعیف نشود، به هیچ وجه اشخاص در محیط های اجتماعی جرئت نمی کنند به ناهیان از منکر حمله ور شوند، گفت: این اتفاقات نشان می دهد برخی از شعائر دینی در جامعه توسط برخی به منکر تشبیه شده است و هنگامی که ناهیان از منکر توسط نهادی حمایت نمی شوند برخی به خود جرئت می دهند به راحتی به روحانیون و ناهیان از منکر حمله ور شوند.

عباسیان با تاکید بر اینکه یک تساهل و تسامح در برخورد با عوامل نا امنی برای ناهیان از منکر در حال انجام است، اظهار داشت: در ماجرای ضرب و شتم حجت الاسلام فرزاد فروزش نیز بعد از ضرب و شتم وی به دلیل نهی از منکر سروصدای تبلیغاتی زیادی به راه افتاد و بسیاری به فکر خودنمایی در این رابطه افتادند اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد و به هیچ وجه عوامل آن حادثه در ملا عام محاکمه نشدند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی تاکنون اقدام مناسبی برای حمایت از ناهیان منکر انجام نداده است، گفت: اگر در هنگام وقوع حوادث قبلی برخورد درستی با عوامل آن صورت می گرفت و عاملان آن در دیدگاه مردم محاکمه می شدند، هرگز شاهد اتفاقات این چنینی نبودیم.

