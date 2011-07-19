جلال عباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرب و شتم طلبه ناهی از منکر در خیابانهای تهران گفت : یکی از مهمترین دلیل وقوع این اتفاقات که تاکنون چندین مورد آن گزارش شده است، هجمه برخی از شخصیت های سیاسی و هنری به شعائر دینی است و هنگامی که ما در برخی از فیلمها و سریالهای دینی به عینه این تمسخر را می بینیم، به تبع آن باید منتظر این اتفاقات هم باشیم.
وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم در برخی از سریالها و فیلمهای سینمایی شخصیت های مذهبی بی منطق و عصبانی همواره نشان داده می شوند و به نوعی شخصیت آنها در دیدگاه مردم به گونه دیگر انعکاس می یابد.
دبیر تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان با بیان اینکه اگر شعائر و نشانه های دینی و مذهبی تضعیف نشود، به هیچ وجه اشخاص در محیط های اجتماعی جرئت نمی کنند به ناهیان از منکر حمله ور شوند، گفت: این اتفاقات نشان می دهد برخی از شعائر دینی در جامعه توسط برخی به منکر تشبیه شده است و هنگامی که ناهیان از منکر توسط نهادی حمایت نمی شوند برخی به خود جرئت می دهند به راحتی به روحانیون و ناهیان از منکر حمله ور شوند.
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