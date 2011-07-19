طرح تفصیلی جدید شهر اصفهان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نریمانی با اعلام این خبر افزود: تصویب نهایی طرح بازنگری طرح تفصیلی به همراه محدوده قانونی شهر اصفهان در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری مجدد بررسی و روز گذشته در این شورا به تصویب نهایی رسید و بزودی ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه پس از ابلاغ طرح بازنگری طرح تفصیلی، این مهم به عنوان سند مرجع قانونی توسعه شهر اصفهان ملاک عمل رسمی خواهد بود، تصریح کرد: خوشبختانه امروز در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طرح بازنگری طرح تفصیلی بررسی و به تصویب نهایی رسید و به این ترتیب انتظار چندین ساله مردم اصفهان پایان یافت همچنین دوگانگی فعلی نیز به پایان می‌رسد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به اینکه مراحل بررسی و تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی بسیار طولانی است، ادامه داد: طرح تفصیلی جدید اصفهان (طرح بازنگری) در مدت زمان دو سال توسط شهرداری تهیه شد اما مراحل بررسی و تصویب آن در مراجع مختلف حدود پنج سال به طول انجامید.

وی تصریح کرد: طرح تفصیلی و جامع به دلیل تغییرات مکرر در فرآیند بررسی و تصویب و با توجه به تحولات شهری به خصوص در کلانشهرها موجب کاهش تحقق پذیری و تاثیرگذاری می‌شود و بر این اساس لازم است این مهم تجدید نظر اساسی شود.

به گزارش مهر، بر اساس طرح بازنگری طرح تفصیلی مساحت محدوده قانونی شهر اصفهان شامل محدوده متصل و محدوده‌های منفصل شهر اعم از شهرک‌ها، سکونتگاه‌ها و روستاهای الحاقی حدود ۱۹ هزار هکتار است.