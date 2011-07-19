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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

پیش‌تولید "دشمن عزیز" اواسط مردادماه شروع می‌شود

پیش‌تولید "دشمن عزیز" اواسط مردادماه شروع می‌شود

پیش‌تولید فیلم سینمایی "دشمن عزیز" به کارگردانی جلال فاطمی اواسط مردادماه شروع می‌شود.

محمدحسن نجم تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: آقای فاطمی بازنویسی نهایی را روی فیلمنامه دارد و طبق برنامه‌ریزی‌ها با انجام اصلاحات و آماده شدن نسخه نهایی فیلمنامه، پیش‌تولید "دشمن عزیز" را اواسط مردادماه شروع می‌کنیم.

حسن اسدی فیلمبردار، مهران ملکوتی صدابردار و فرخ روح افزا مدیر تولید "دشمن عزیز" هستند. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می شود. آرش برهانی فیلمنامه "دشمن عزیز" را برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته است.

جلال فاطمی پیش از این فیلم سینمایی "نخودی" را ساخته که سال 89 اکران عمومی شد.

کد مطلب 1362147

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