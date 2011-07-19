محمدحسن نجم تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: آقای فاطمی بازنویسی نهایی را روی فیلمنامه دارد و طبق برنامه‌ریزی‌ها با انجام اصلاحات و آماده شدن نسخه نهایی فیلمنامه، پیش‌تولید "دشمن عزیز" را اواسط مردادماه شروع می‌کنیم.

حسن اسدی فیلمبردار، مهران ملکوتی صدابردار و فرخ روح افزا مدیر تولید "دشمن عزیز" هستند. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می شود. آرش برهانی فیلمنامه "دشمن عزیز" را برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته است.

جلال فاطمی پیش از این فیلم سینمایی "نخودی" را ساخته که سال 89 اکران عمومی شد.