شورای مشورتی بخشداران مازندران تشکیل شد

محمد مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از تشکیل این شورا را، راهبردی کردن فعالیت هاوانتقال تجربه و شناخت ظرفیت های هر بخش برای عمران و توسعه روستاها اعلام کرد.
وی اظهار داشت: در این شورای مشورتی، بخشداران به چهار گروه بصورت منطقه ای تقسیم شدند که اولین نشست شورای مشورتی بخشداران گروه سه با حضور بخشداران بابلسر، فریدونکنار، محمودآباد، نور و آمل تشکیل شد.
محمدی، از میزان حضور بخشداران در روستاها و نحوه حل و بررسی مشکلات منطقه را یکی از مبناهای ارزیابی عملکرد بخشداران اعلام کرد وگفت: بخشداران موظف هستند در هفته یک روز با تفاق مسؤلان دستگاه های ذیربط در یک روستای حوزه بخش حضور و با همکاری اعضای شورای اسلامی و دهیار محل و دیگر ظرفیت های روستا نسبت به شناسایی، بررسی، حل مشکلات و رفع نیازمندی های روستائیان اقدام کنند.
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