شورای مشورتی بخشداران مازندران تشکیل شد

محمد مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از تشکیل این شورا را، راهبردی کردن فعالیت هاوانتقال تجربه و شناخت ظرفیت های هر بخش برای عمران و توسعه روستاها اعلام کرد.

وی اظهار داشت: در این شورای مشورتی، بخشداران به چهار گروه بصورت منطقه ای تقسیم شدند که اولین نشست شورای مشورتی بخشداران گروه سه با حضور بخشداران بابلسر، فریدونکنار، محمودآباد، نور و آمل تشکیل شد.

محمدی، از میزان حضور بخشداران در روستاها و نحوه حل و بررسی مشکلات منطقه را یکی از مبناهای ارزیابی عملکرد بخشداران اعلام کرد وگفت: بخشداران موظف هستند در هفته یک روز با تفاق مسؤلان دستگاه های ذیربط در یک روستای حوزه بخش حضور و با همکاری اعضای شورای اسلامی و دهیار محل و دیگر ظرفیت های روستا نسبت به شناسایی، بررسی، حل مشکلات و رفع نیازمندی های روستائیان اقدام کنند.

وی از ارزیابی هفتگی عملکرد واحدهای مختلف فرمانداری خبر داد و افزود: به منظور بررسی عملکرد در اعمال سیاست های دولت، ارائه راه حل در جهت ارتقاء کیفی واحدهای سیاسی فرمانداری ها و تهیه گزارش از مشکلات و شناسایی نقاط ضعف آنها، از این پس کارشناسان اداره کل سیاسی وانتخابات به سرپرستی معاونت این اداره کل با هماهنگی قبلی در فرمانداری ها حضور یافته و نسبت به پیگیری واجرای برنامه های عملکردی این واحدها اقدام خواهند کرد.

