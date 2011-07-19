مسکن معلولان جسمی حرکتی منطقه 14 مناسب سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،علی محمد نژاد شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت : در راستای برقراری عدالت اجتماعی و برخورداری معلولان از امکانات لازم در جامعه ، طرح مناسب سازی مسکن آن ها برای اولین بار در شهر تهران در منطقه 14 اجرا می شود.

وی اظهار کرد: معلولان همواره با مشکلات تردد در جامعه روبرو بوده اند که این عاملی است تا این عزیزان از حضور در اجتماع خوداری کنند. بر همین اساس شهرداری منطقه 14 با مناسب سازی معابر و خیابان های اطراف مسکن معلولان جهت تردد با ویلچر، اصلاح سطوح شیب دار و همچنین نصب بالابر و رمپ در منازل ایشان در تلاش است تا به شرکت این افراد در میان دیگرشهروندان کمک کند.

شهردار منطقه 14 خاطر نشان کرد: به منظور شناسایی استعدادها و توانمندی های این قشر ، طرح ایجاد کانون معلولان در 26 محله منطقه 14 با هدف ایجاد کارگروه های مختلف اعم از ورزشی ، علمی ،هنری و... در حال شکل گرفته که با برگزاری کلاسهای مشاوره ،اردوهای تفریحی و ...گامهای اولیه ای را برای حضور معلولان عزیز جسمی و حرکتی در جامعه برداشته ایم.

شهروندان منطقه 14می توانند برای معرفی معلولان جسمی ، حرکتی به اداره سلامت منطقه با شماره 11-33057510 تماس گرفته و یا به آدرس میدان احمدیه، خیابان شکوری، کوچه معارفی، بن بست حسینعلی بابایی، مرکز رفاه و خدمات اجتماعی مراجعه کنند.