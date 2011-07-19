کردستان امن ترین استان مرزی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده صبح سه شنبه در مراسم آغاز به کار همایش فصلی مدیران حوزه هنری سراسر کشور در سنندج اظهار داشت: بر اساس بررسی های صورت گرفته و بنا بر آمار اعلام شده از سوی مرکز، کردستان در میان 16 استان مرزی کشور امن ترین است.

وی عنوان کرد: به دلیل مشارکت بسیار خوب مردم در راستای نهادینه شدن امنیت پایدار در استان کردستان و تلاش های صورت گرفته از سوی مسئولان و متولیان این بخش کردستان دارای امنیت بسیار خوبی است و همین احساس امنیت در میان مردم باعث توسعه و تقویت صنعت گردشگری در استان شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به تهدیدات و توطئه های ضد انقلاب به ویژه در مرزهای استان با کشور عراق یادآور شد: استان کردستان در شرایطی به عنوان یکی از استانهای امن کشور مطرح است که گروهک های تروریستی و ضد انقلاب از هیچ فرصتی برای توطئه در این استان دریغ نمی کنند.

حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شاخص های فرهنگی و هنری در استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر 324 سازمان مردم نهاد، انجمن فرهنگی و ادبی با رویکردهای مختلفی در استان کردستان فعالیت می کنند.

وی افزود: در کنار فعالیت این میزان انجمن استان کردستان دارای 67 هیئت مذهبی و دینی، 10 مجتمع فرهنگی و هنری و دیگر فضاهای هنری و ورزشی است که مورد استفاده مردم قرار می گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان از انتشار 31 عنوان کتاب در سال گذشته در این استان خبر داد و اظهار داشت: در کنار این مهم کردستان دارای 33 عنوان نشریه محلی است که با دیدگاه های مختلف و در حوزه های گوناگون کاری چاپ و منتشر می شوند.

حسن زاده به تحصیل بیش از 52 هزار نفر دانشجو در استان کردستان اشاره کرد و گفت: این میزان دانشجو در 21 دانشگاه و مرکز آموزش عالی در حال تحصیل هستند که 60 درصد از دانشجویان شاغل به تحصیل در استان را افراد بومی تشکیل می دهند.

همایش فصلی مدیران حوزه هنری با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور برگزار می شود و معاونین و مدیران ستادی حوزه هنری و روسای حوزه های هنری سراسر کشور طی دو روز ضمن ارائه گزارش برنامه های سال جاری به بررسی عملکرد فصل بهار و دستاوردها و رویدادهای پیش رو خواهند پرداخت.