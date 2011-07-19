انتشار فراخوان همایش بین المللی آتش سوزی منابع طبیعی در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با عنوان The First Conference on Wildfire in Natural Resources Lands برگزار می شود.
با توجه به خسارات شدید آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی در سالهای گذشته و ضرورت توجه بیشتر به این موضوع و روشهای نوین مدیریت و مبارزه با بحران آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی و همچنین بهرهگیری از تجربیات و یافتههای علمی و پژوهشی اساتید مراکز دانشگاهی، پژوهشگران، مدیران و صاحب نظران، نخستین همایش بینالمللی آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی در تاریخ 4 تا 6 آبان ماه 1390 در استان گلستان (گرگان) برگزار می شود.
این همایش با همکاری، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، استانداری استان گلستان، بنیاد نخبگان استان گلستان، انشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(دانشکده علوم جنگل)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بسیج اساتید و مهندسین استان برگزار می شود.
(دانشکده علوم جنگل)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بسیج اساتید و مهندسین استان برگزار می شود.
محورهای همایش شامل تغییرات اقلیم و آتشسوزی، مدیریت و مبارزه با آتشسوزی، تاثیر آتشسوزی بر محیط زیست، احیای عرصهها بعد از آتشسوزی، رفتارشناسی و اکولوژی آتشسوزی، کاربرد فناوری نوین در آتشسوزی، مسایل اقتصادی و اجتماعی در آتشسوزی و ساختار تشکیلاتی در مدیریت بحران آتشسوزی است.
سایت همایش: WWW.Fireconf.Golestan.gov.ir ، پست الکترونیک: Fireconf@golestan.gov.ir
تلفکس دبیرخانه: 2260098- 0171 و نشانی دبیرخانه همایش: استان گلستان- گرگان- خیابان دکتر بهشتی- جنب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، بنیاد ملی نخبگان استان گلستان- کد پستی 85799-49166 اعلام شد.
تلفکس دبیرخانه: 2260098- 0171 و نشانی دبیرخانه همایش: استان گلستان- گرگان- خیابان دکتر بهشتی- جنب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، بنیاد ملی نخبگان استان گلستان- کد پستی 85799-49166 اعلام شد.
نظر شما