انتشار فراخوان همایش بین المللی آتش سوزی منابع طبیعی در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با عنوان The First Conference on Wildfire in Natural Resources Lands برگزار می شود.

با توجه به خسارات شدید آتش‏سوزی در عرصه‏های منابع طبیعی در سال‏های گذشته و ضرورت توجه بیشتر به این موضوع و روش‏های نوین مدیریت و مبارزه با بحران آتش‏سوزی در عرصه‏های منابع طبیعی و همچنین بهره‏گیری از تجربیات و یافته‏های علمی و پژوهشی اساتید مراکز دانشگاهی، پژوهشگران، مدیران و صاحب نظران، نخستین همایش بین‏المللی آتش‏سوزی در عرصه‏های منابع طبیعی در تاریخ 4 تا 6 آبان ماه 1390 در استان گلستان (گرگان) برگزار می شود.

این همایش با همکاری، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور، استانداری استان گلستان، بنیاد نخبگان استان گلستان، انشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

(دانشکده علوم جنگل)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بسیج اساتید و مهندسین استان برگزار می شود.

محورهای همایش شامل تغییرات اقلیم و آتش‏سوزی، مدیریت و مبارزه با آتش‏سوزی، تاثیر آتش‏سوزی بر محیط زیست، احیای عرصه‏ها بعد از آتش‏سوزی، رفتارشناسی و اکولوژی آتش‏سوزی، کاربرد فناوری نوین در آتش‏سوزی، مسایل اقتصادی و اجتماعی در آتش‏سوزی و ساختار تشکیلاتی در مدیریت بحران آتش‏سوزی است.