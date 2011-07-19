قهرمانان رقابتهای فوتبال و شنا مشخص شدند

طلای مسابقات شنا به البرز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای شنا دانش آموزان مقطع متوسطه در رده سنی 17-15 سال با حضور تیم هایی از سراسر کشور برگزار شد که در پایان تیم البرز با کسب 320 امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. تیم های تهران، مازندران، فارس، گیلان و اصفهان نیز مقام های بعدی را به خود اختصاص دادند.

اصفهان قهرمان فوتبال راهنمایی شد

تیم فوتبال دانش آموزان مقطع راهنمایی اصفهان عنوان قهرمانی این رشته در بیست و نهمین دوره المپیاد ورزشی دانش آموزان را به خود اختصاص داد. در این مسابقات که به میزبانی استان البرز برگزار شد تیم های شهرستان های تهران، گیلان و خوزستان عناوین دوم تا چهارم را خود اختصاص دادند.

چهار محال و بختیاری قهرمان فوتبال دبستانی ها شد

در رقابتهای فوتبال مدارس ابتدایی سراسر کشور که به میزبانی استان البرز برگزار شد تیم چهارمحال و بختیاری عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم های فارس، قزوین و خراسان رضوی عناوین بعدی را از ان خود کردند. در این دوره از مسابقات کاپ اخلاق به تیم استان یزد رسید.