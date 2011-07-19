بزرگترین گروه دف نوازی کشور در کرمان فعالیت می کند

فواد توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قدیم به این ساز «دپ» می گفتند که در بین دراویش و زرتشتیان رایج بوده است.

وی ادامه داد: شیوه نواختن آن به صورت اجرا با یک دست بوده که دست راست به طور آزادانه به تمام نواحی پوست و حتی کمانه ضربه می زده است.

وی با بیان اینکه اندازه این سازهم نسبت به نوع امروز آن کوچکتر بوده اظهار کرد: متاسفانه این شیوه نواختن دف در کرمان امروزه بسیار کم شده و بیشتر نوازندگان به سمت دف نوازی کردستان روی آورده اند.

وی اضافه کرد: البته در شیوه دف نوازی کردستان هم در حال حاضر نوازندگان کرمان از کردستانیها سرآمد هستند.

این مدرس موسیقی با بیان اینکه زمانی در کرمان کسانی که ساز دف را می نواختند محدود بودند بیان داشت: اما در حال حاضر تنها در یکی از گروهها 80 نوازنده دف داریم و بزرگترین و بهترین گروه دف کشور از آنِ کرمانیها است.

نوازنده و پژوهشگر موسیقی همچنین تصریح کرد: علاوه بر این اولین کتاب آموزش دف نوازی در ایران توسط دکتر عماد توحیدی یکی از هنرمندان کرمان نوشته شده است.

توحیدی افزود: این کتاب با 22 نوبت چاپ هم اکنون پرفروشترین کتاب موسیقی در کشور است.

این مدرس موسیقی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر در پی آن هستیم که همچون گذشته در کرمان شیوه «دپ نوازی» را احیا کنیم.

