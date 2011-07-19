تعدادی از رستورانهای مدینه با گوشتهای فاسد از مشتریان پذیرایی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ، روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودی نوشت که با انتشار این گزارش عبد الغزیز بن ماجد بن عبد العزیز امیر مکه با صدور فرمانی خواستار پیگیری جدی این موضوع شده است.



امیر مکه از دادستانی کل کشور خواست تا هرچه زودتر عاملان این رفتار غیر انسانی را به اشد مجازات محکوم نماید.



گزارش شهرداری ونمایندگان وزارت بهداشت شهر مدینه منوره حاکی است که برخی از اصحاب رستورانهای شهر مدینه منوره بمنظور سوء استفاده مالی بیشتر اقدام به خرید احشام بیمار وهمچنین گوشتهای فاسد نموده ودر رستورانهای خود به مشتریان ومسافران ارایه می دهند .



در مراسمها مختلف سالانه میلیونها حاچی ومسافر از کشورهای مختلف وارد شهر مدینه شده منوره شده که اغلب انان از رستورانهای این شهر استفاده می نمایند .

تهیه غذای زائران ایرانی توسط آشپزهای اعزامی از ایران و در آشپزخانه های متمرکز در مدینه منوره ومکه مکرمه طبخ می شود.