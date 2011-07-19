گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی به اداره کل ارتقا یافت

ابوالفضل اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر ارتقای سطح سازمانی گمرک این منطقه به ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر ارسال شده است.

وی با بیات اینکه ارتقای سطح سازمانی گمرک منطقه ویژه اقتصادی پارس از مدیریت به اداره کل از مصوبات سفر سوم ریاست جمهور و هیئت دولت به استان بوشهر است، گفت: تغییر چارت سازمانی در جهت افزایش تعداد پستهای سازمانی و ارائه سریعتر و بهتر خدمات از مزایای ارتقای سطح سازمانی این گمرک به شمار می رود.

ناظرگمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر امکان تفویض اختیار از گمرک ایران در اجرای رویه های گمرکی و افزایش سطح اعتبارات مالی در جهت تجهیز، نوسازی و بهبود وضعیت معیشتی پرسنل از دیگر مزایای ارتقای سطح سازمانی گمرک پارس جنوبی است.