به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در مجلس شورای اسلامی، پنج رشته از گرایش‌های مختلف فرش دستباف، از جمله رنگرزی گیاهی، بافنده خانگی یا قالیباف، نخ‌ریس سنتی، رنگ‌آمیزی نقشه فرش و طراحی سنتی فرش از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

بر پایه این گزارش، با توجه به ضرورت ایجاد ساز و کارهای لازم و اقدامات موثر و سازنده برای کاهش نرخ بیکاری و استفاده از پتانسیل و ظرفیت های مطلوبی که در کسب و کار خانگی وجود دارد؛ توجه و حمایت از مشاغل نام برده، می‌تواند به‌عنوان راهکاری مهم برای ایجاد تثبیت و توسعه اشتغال و گامی موثر در رونق و توسعه اقتصادی کشور باشد.

در این میان ویژگی‌های قالیبافی و مشاغل وابسته به آن، باعث شده است که در میان دیگر کسب و کارهای خانگی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد. در این راستا وزارت کار و امور اجتماعی حدود 40 درصد از بودجه اختصاصی حمایت و ساماندهی از مشاغل خانگی را با توجه به شمار افراد شاغل در حوزه فرش دستباف، به این بخش اختصاص داده است.

کل بودجه اختصاصی به حوزه فرش دستباف معادل 6 میلیارد و 500 میلیون ریال است که بین 31 استان کشور توزیع شده است.