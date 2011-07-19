به گزارش خبرنگار مهر، گزینه های احتمالی حامیان دولت و فراکسیون انقلاب اسلامی برای معرفی به کمیته واحد اصولگرایان مشخص شدند.

کامران باقری لنکرانی، علی اصغر زارعی و صادق محصولی از گزینه های رایحه خوش خدمت هستند که قرار است دو نفر از آنها به کمیته واحد اصولگرایان معرفی شوند.

همچنین بر اساس آخرین اخبار حضور مرتضی آقا تهرانی در این کمیته منتفی شده است.



به گزارش مهر، کمیته واحد اصولگرایان ‌‌ترکیبی از دو کمیته 7 و 8 نفره (7+8) است‌ که کمیته 7 نفره متشکل از نمایندگان ‌جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌ (4 نفر) و اعضای کمیته سه نفره شامل عسگراولادی، حداد‌عادل و ولایتی ‌است.

هاشم حسینی بوشهری وعباس کعبی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و سید رضا تقوی و محمد حسن ابوترابی نیز نمایندگان جامعه روحانیت مبارز در کمیته 7 نفره هستند که به گفته سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به نام کمیته داوری و نظارت نامگذاری شده است.

همچنین کمیته 8 نفره نیز شامل نمایندگانی از گروه های مختلف اصولگرا است که جبهه پیروان خط امام و رهبری، ایثارگران و رهپویان و جبهه نیروهای انقلاب(رایحه خوش خدمت) هر کدام دو نماینده در این کمیته دارند و علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف نیز یک نماینده در این کمیته وحدت دارند.



در روزهای اخیر محمدرضا باهنر و منوچهر متکی به عنوان نمایندگان "جبهه پیروان خط امام و رهبری" و حسین فدایی، علیرضا زاکانی به عنوان نمایندگان "جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان " به کمیته واحد اصولگرایان معرفی شده اند.

همچنین حجت الاسلام مهدی خاموشی به نمایندگی از محمد باقر قالیباف و کاظم جلالی به نمایندگی از علی لاریجانی به کمیته واحد اصولگرایان معرفی شده اند.

تا این لحظه حضور 13نفر از اعضای کمیته 8+7 مشخص شده است و با اعلام نمایندگان "جبهه نیروهای انقلاب" (رایحه خوش خدمت) به کمیته واحد این لیست تکمیل خواهد شد و روند وحدت اصولگرایان سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.

گفتنی است در آبان ماه 89 و پس از تشکیل جلسه 30 نفره اصولگرایان با رئیس جمهور بنا بر توافقات انجام گرفته حبیب الله عسگر اولادی، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل مامور پیگیری وحدت در میان اصولگرایان شدند و این سه نفر پس از فراز و نشیب های زیاد و با همکاری جامعتین سازوکار 8+ 7 را برای فراگیری بیشتر اصولگرایان طراحی کردند.

