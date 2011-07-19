  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

سیدی:

اجرای طرح تحول اجتماعی در قزوین آغاز شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: طرح تحول اجتماعی با تشکیل هفت کمیته کار خود را در قزوین آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره بیگم سیدی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته تحکیم بنیان خانواده که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: مسئولیت کمیته تحکیم بنیان خانواده و تأمین شاخصهای ازدواج در راستای کاهش طلاق به دفتر بانوان و خانواده سپرده شده است.

وی افزود: ضرورت افزایش اطلاعات اعضای کمیته درخصوص علل و عوامل مختلف طلاق که نتایج حاصل از تحقیقات مختلف در این زمینه را بسیار مهم دانست.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری قزوین بیان کرد: اعضای کمیته نظر و پیشنهاد خود را درخصوص راهکارهای پیش بینی برنامه هایی جهت مداخله در کاهش طلاق در جامعه به صورت مکتوب ارائه دهند تا بر اساس این پیشنهادها سرفصل های آموزشی و سپس پیشگیری از این معضل اجتماعی تبیین و اجرایی شود.

در این جلسه مسئول مرکز مشاوره و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد علل و عوامل طلاق در مناطق مختلف استان براساس تحقیقات صورت گرفته در سال 86 گزارشی ارائه کرد.

محمد ابراهیم ساریچلو با مقایسه علل طلاق براساس تحقیقات صورت گرفته گفت: علل طلاق در زمانها و مناطق مختلف متفاوت است و عوامل تعیین کننده آن نیز متغیر می باشد.
 
وی در خصوص راههای پیشگیری از طلاق نیز مطالبی بیان کرد.

کد مطلب 1362176

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها