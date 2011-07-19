اجرای طرح تحول اجتماعی در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره بیگم سیدی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته تحکیم بنیان خانواده که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: مسئولیت کمیته تحکیم بنیان خانواده و تأمین شاخصهای ازدواج در راستای کاهش طلاق به دفتر بانوان و خانواده سپرده شده است.

وی افزود: ضرورت افزایش اطلاعات اعضای کمیته درخصوص علل و عوامل مختلف طلاق که نتایج حاصل از تحقیقات مختلف در این زمینه را بسیار مهم دانست.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری قزوین بیان کرد: اعضای کمیته نظر و پیشنهاد خود را درخصوص راهکارهای پیش بینی برنامه هایی جهت مداخله در کاهش طلاق در جامعه به صورت مکتوب ارائه دهند تا بر اساس این پیشنهادها سرفصل های آموزشی و سپس پیشگیری از این معضل اجتماعی تبیین و اجرایی شود.

در این جلسه مسئول مرکز مشاوره و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد علل و عوامل طلاق در مناطق مختلف استان براساس تحقیقات صورت گرفته در سال 86 گزارشی ارائه کرد.

محمد ابراهیم ساریچلو با مقایسه علل طلاق براساس تحقیقات صورت گرفته گفت: علل طلاق در زمانها و مناطق مختلف متفاوت است و عوامل تعیین کننده آن نیز متغیر می باشد.



وی در خصوص راههای پیشگیری از طلاق نیز مطالبی بیان کرد.