نياز سالانه بيش از سه هزار نفر از مبتلايان هپاتيت به پيوند كبد

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر كامران لنكراني افزود: از آنجايي كه اغلب بيماري هاي مزمن كبدي منجر به سيروز كبد و نارسايي آن مي شود و درمان هاي طبي در اين نوع بيماران به نتيجه مطلوب نمي رسد تنها با پيوند كبد نمي توان مشكل اين بيماران را حل كرد.

وي با اشاره به اينكه شايع ترين بيماري هاي مزمن كبدي هپاتيت هاي ويروسي هستند، اظهار داشت: در اين ميان هپاتيت B و C از شيوع بيشتري برخوردار است.

دكتر لنكراني گفت: هرچند واكسيناسيون هپاتيت B از سال 73 همه گير شده است اما ساليانه چهار تا شش هزار نفر به علت عوارض هپاتيت B دچار سيروز پيشرفته كبدي مي شوند كه حداقل نيمي از اين تعداد نيازمند پيوند كبد هستند.

وي اضافه كرد: در چنين شرايطي با وجود شروع واكسيناسيون تا حدود 20 سال آينده كاهش چنداني در تعداد افراد نيازمند به كبد پيوندي احساس نشده و آثار واكسيناسيون پس از 20 سال ظاهر خواهد شد.

اين متخصص گوارش و كبد گفت: با توجه به اينكه هپاتيت C واكسن نداشته و تعداد افراد و گروه هايي كه رفتار پر خطر دارند نظير معتادان تزريقي و گروه هايي كه به علت دريافت فراورده هاي خوني آلوده دچار اين بيماري شده اند، نيز بر آمار فوق مي افزايد، تعداد افرادي كه طي سال هاي آينده دچار سيروز كبدي مي شوند و نيازمند پيوند كليه هستند، رو به افزايش است.

گفتني است چهارمين كنگره بين المللي گوارش و كبد ايران و دومين كنگره از بالين تا آزمايشگاه با هدف ارائه آخرين يافته هاي تشخيصي و درماني در اين رشته توسط انجمن متخصصان گوارش و كبد ايران با حضور بيش از يك هزار متخصص داخلي و خارجي از 15 تا 17 آذرماه در مركز همايش هاي رازي تهران برگزار مي شود.