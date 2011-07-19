یوسف انصاری که این روزها همکاری خود را با نشر روزنه آغاز کرده است، دراینباره به خبرنگار مهر گفت: به تازگی به نشر روزنه پیوستهام و قرار است بخش ادبیات داستانی را در این انتشارات فعال کنیم.
وی ادامه داد: نشر روزنه تاکنون بخش ادبیات داستانی ایرانی فعالی نداشته؛ گرچه چند اثر خوب هم منتشر کرده، ولی فعالیتش در زمینه ادبیات جهان شاخصتر بوده که با برنامهریزی جدید در نظر داریم رمان و مجموعه داستانهای خوبی منتشر کنیم.
نویسنده مجموعه داستان «امروز شنبه» با اشاره به اینکه کیفیت آثار، مهمترین معیار برای چاپ آثار داستانی خواهد بود، توضیح داد: با تعدادی از داستاننویسان خوب مذاکرات اولیه کرده و آثاری هم برای بررسی دریافت کردهایم که پس از بررسی کیفی آنها را برای چاپ انتخاب خواهیم کرد.
انصاری افزود: در نظر داریم سالی 10 تا 15 اثر داستانی با کیفیت منتشر کنیم و حتی از چاپ آثار متوسط هم خودداری خواهیم کرد؛ چرا که به اندازه کافی آثار متوسط از نویسندگان متوسط منتشر میشود.
وی در پایان عنوان کرد: بین مجموعه داستان و رمان اولویت با رمانهای خوب است و امیدواریم تا پایان سال چند اثر داستانی قابل دفاع توسط نشر روزنه منتشر شود.
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