به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو گفتگو در برنامه "زیستن در آیینه" در این قسمت به تحلیل و بررسی اسطوره و اسطوره‌پردازی در ایران و وجوه تمایز اسطوره و افسانه می‌پردازد. ابوالقاسم ابراهیم پور مطلق، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و فهیمه غنی نژاد پژوهشگر فرهنگ و اسطوره، میهمانان ویژه این برنامه هستند که در پاسخ به سوالات مریم مه‌نگار، مجری کارشناس ابعاد مختلف اسطوره در ایران را مورد واکاوی قرار می‌دهند.

"زیستن در آیینه" را زهره میرکیانی به سردبیری نادر بنی صفار تهیه کرده است. ساعت 23 روز دوشنبه 28 تیر روی موج اف ام ردیف 102 با این برنامه همراه شوید.

تفسیر علمی قرآن

رادیو گفتگو در پوشش سلسله مباحث کرسی‌های آزاد اندیشی در برنامه "پیچ و تاب اندیشه" در این قسمت به موضوع تفسیر علمی قرآن اختصاص دارد. محمد علی رضایی اصفهانی، نظریه پرداز، پژوهشگر علوم قرآنی و حجت الاسلام مهدی رستم نژاد، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی به عنوان ناقد در این کرسی نظریه پردازی حضور دارند و با هم در ارتباط با تفسیر علمی قرآن به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

"پیچ و تاب اندیشه" را سارا سلامی برای پخش در ساعت 23 روز چهارشنبه تهیه می کند.

بررسی خروج نظامیان آمریکا از عراق

برنامه سیاسی "تقاطع" رادیو گفتگو در ادامه تحلیل‌های مسائل سیاست خارجی این بار به تحلیل چگونگی خروج نظامیان آمریکا از عراق از دیدگاه کارشناسان خارجی اختصاص دارد.

کامل خلف کنانی، نویسنده و کارشناس سیاسی در عراق و عدنان سراج، نماینده ائتلاف ملی در پارلمان ملی عراق کارشناسان میهمان این برنامه هستند که در ارتباط تلفنی به تحلیل چگونگی خروج نظامیان آمریکا از عراق می‌پردازند.

بررسی نگرانی آمریکا به نزدیک شدن زمان خروج از عراق، همزمانی این خروج با بمب گذاری‌های اخیر در عراق تلاش گروه‌های سیاسی و احزاب برای پاسخ به ادامه حضور نظامی و استقرار نیروی نظامی در سفارت خانه عراق از جمله نکاتی است که در تحلیل‌ها به آن‌ها اشاره می‌شود. "تقاطع" را سلیمان زارع با اجرای فاطمه اسحاق تبار ساعت 21:45 روز چهارشنبه تهیه و سردبیری می‌کند.

ضرورت ادبیات داستانی در کتاب‌های درسی

برنامه ادبی "نقد حال" رادیو گفتگو این هفته به بررسی نحوه ورود ادبیات داستانی به حوزه کتاب‌های درسی و ضرورت این اتفاق می‌پردازد. شهرام اقبال‌زاده، حسن ذوالفقاری و محمد ایمان‌پور از استادان دانشگاه میهمانان ویژه این برنامه هستند که در گفتگو با محسن یارمحمدی، کارشناس و مجری برنامه وجوه مختلف ورود ادبیات داستانی به کتاب‌های درسی و تاثیر آن در خلاقیت دانش آموزان را نقد و بررسی می‌کنند.

علل ضعف قصه‌های ایرانی، لزوم توجه به متون کهن در نوشتن قصه‌های جدید، استفاده از مضامین دینی در کتاب‌های درسی دوران ابتدایی و بررسی داستان به عنوان بهترین ابزار انتقال فرهنگ اسلامی ایرانی از جمله نکاتی است که در این برنامه به آنها اشاره می‌شود.

"نقد حال" را رویا یمینی به سردبیری نادر بنی صفار برای پخش در روز پنجشنبه 30 تیر ساعت 21 آماده پخش می‌کند. این برنامه روی موج اف ام ردیف 102 از رادیو گفتگو پخش می‌شود.