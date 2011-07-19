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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

با ابلاغ وزیر بهداشت؛

کمیته ویژه بازرسی از بیمارستانهای دولتی تشکیل شد

کمیته ویژه بازرسی از بیمارستانهای دولتی تشکیل شد

وزیر بهداشت با اشاره به برخی نارضایتی ‌ها از عدم پذیرش بیماران بدحال و اورژانسی در تعدادی از مراکز درمانی دولتی، کمیته ویژه ای را مامور بازرسی از بیمارستانهای دولتی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در ابلاغ خود به اعضای این کمیته خواستار اصلاح سیستم پذیرش بیمارستانهای دولتی و تسهیل در فرآیند پذیرش بیماران و مصدومان بدحال شد.

براساس این گزارش، کمیته ویژه بازرسی، موظف شده است علاوه بر این، نظارت جدی بر روند فعالیت اورژانسهای بیمارستانی داشته و عملکرد ستادهای هدایت دانشگاهها را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.

کمیته ویژه بازرسی وزیر بهداشت همچنین موظف شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا قصور از طرف مراکز درمانی دولتی و خصوصی در پذیرش بیماران بدحال و مصدومان اورژانس، مراتب را گزارش دهد تا با خاطیان برخوردهای جدی و قانونی صورت گیرد.

طلبه جوانی به نام حمید خلیلی شنبه شب هنگام نهی از منکر در بلوار پروین، خیابان تهرانپارس از سوی اراذل و اوباش مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه گردن به شدت آسیب دید بیمارستان پارسیان پس از اقدامات اولیه درمانی بر روی این مصدوم، برای جراحی عروق وی اقدام به گرفتن پذیرش از چند بیمارستان دولتی کرد که پذیرش اورژانسی این مصدوم در این بیمارستانها مقدور نشد.

کد مطلب 1362184

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