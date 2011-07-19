مسئولان بهترین امکانات را در اختیار جوانان و ورزشکاران قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز سه شنبه در دیدار قهرمانان و مدال آوران تیم ملی وزنه برداری جوانان کشور که برای اولین بار به مقام قهرمانی جهان در مسابقات قهرمانی جهان در مالزی دست یافتند با تبریک مجدد این پیروزی شیرین و افتخارانگیز از مسوولان و مربیان فدراسیون وزنه برداری به خاطر برنامه ریزی و مدیریت مطلوب آنان که زمینه ساز به دست آوردن این مقام شد تجلیل کرد.

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با جهت گیری درستی که فدارسیون وزنه برداری در پیش گرفته پیروزی های وزنه برداران کشور در رده های سنی مختلف بطور مکرر ادامه پیدا کند.

احمدی نژاد با بیان اینکه ملت ایران در مقطعی از تاریخ بواسطه تبلیغات منفی و تحقیر آمیز دشمنان قدرت ملی و توانمندی های خود را فراموش کرده بود تصریح کرد: اگر در آن دوران گفته می شد جوانانی از ایران می توانند بر سکوهای قهرمانی جهان بایستند کسی باور نمی کرد اما امروز جوانان کشور با عزم و اراده قوی در تمامی عرصه ها در حال پیشرفت و افتخار آفرینی هستند.

وی تاکید کرد: جوانان ایران اسلامی امروز به رغم طراحی ها و تبلیغات دروغین دشمنان، با خودباوری و اعتماد به نفس در مسیر عزت و افتخار در حرکت هستند اما دشمنان باز هم با تبلیغات خود می خواهند این موفقیت ها را ناچیز و کم رنگ نشان دهند ولی باز هم ناکام خواهند ماند.

رئیس جمهور با بیان اینکه تجربه نشان داده جوانان کشورمان در هر عرصه ای خود را باور کردند و برای انجام آن تصمیم گرفتند به آن دست پیدا کردند، گفت: انسان در مسیر درست هر تصمیمی بگیرد و برای رسیدن به آن اراده کند مطمئناً به آن دست خواهد یافت.

احمدی نژاد با بیان اینکه قهرمانی به دست آمده توسط جوانان وزنه بردار کشورمان نباید به عنوان پایان کار تلقی شود بلکه باید شروع به دست آوردن قهرمانی های مکرر دیگر باشد گفت: باید با همین ایمان و روحیه بالا در این مسیر پیش برویم و مسوولان نیز باید بهترین روشها، آموزش ها و امکانات را در اختیار جوانان و ورزشکاران قرار بدهند.

در ابتدای این دیدار حسین رضا زاده رئیس فدراسیون وزنه برداری و کوروش باقری مربی تیم وزنه برداری جوانان و وزنه برداران تیم ملی وزنه برداری جوانان کشور در سخنانی از دکتر احمدی نژاد به خاطر ارسال پیام تبریک و حمایت های دولت از ورزشکاران به خصوص ورزشکاران رشته وزنه برداری تقدیر کردند.