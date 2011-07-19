به گزارش خبرگزارش ،‌ محمد مسعود سمیعی ن‍ژاد تصریح کرد: برنامه ایجاد زیربناها در مناطق معدنی و صنایع معدنی کشور در 5محور اجرا می شود که شامل ایجاد زیربناها در مناطق بزرگ معدنی ،‌ایجاد منطقه ویژه صنایع انرژی بر،‌توسعه اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ،‌احداث نیروگاه برای تولید4500مگاوات نیروی برق و همچنین توسعه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس است.

به گفته وی ،‌ بیشترین سهم سرمایه گذاری مربوط به ایجاد نیروگاه های جدید به منظور تغذیه معادن و صنایع معدنی است به طوری که در این بخش 2800میلیارد تومان سرمایه جذب می شود. از سوی دیگر برای ایجاد مناطق ویژه صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور نیز 300میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت می گیرد که هدف آن زمینه سازی و ایجاد امکانات زیربنایی برای احداث صنایع معدنی و انرژی بر است.



سرپرست ایمیدرو خاطر نشان کرد: پس از آن بخش ، توسعه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس (که در نزدیکی بندرعباس واقع شده) 277میلیارد تومان سرمایه جذب خواهد کرد.



به گفته سمیعی نژاد ، علاوه بر آن ، ‌با هدف ایجاد زیربناها در مناطق بزرگ معدنی و توسعه اسکله منطقه ویژه خلیج فارس به ترتیب 241 و 30 میلیارد تومان سرمایه گذاری طی برنامه پنجم صورت می گیرد.