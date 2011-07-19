اخذ تعهد از پرستاران حین استخدام نوعی رواج دروغگویی است

به گزارش خبرگزاری مهر، خورشید وسکویی اظهار کرد: در جامعه ای با این وضعیت اقتصادی 600 هزار تومان دریافتی پرستار تازه استخدام برای زندگی عادی کافی نیست.

وی ادامه داد: در حالی که هنوز میزان حقوق و دستمزدها اصلاح نشده است گرفتن تعهد رواج بی اخلاقی در جامعه است هرچند ما در بدو استخدام از پرستاران تعهد را اخذ می کنیم اما معتقدیم گرفتن این تعهد خلاف است و چون تمایلی به ترویج دروغگویی نداریم باید شرایط طوری فراهم شود تا با وضعیت اقتصادی جامعه همخوانی داشته باشد.

مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه گرفتن تعهد کاری بدون توجه به واقعیات جامعه و بستن چشم به روی واقعیتهاست، افزود: هم اکنون این موضوع برای پرستاران چالش ایجاد کرده است و آنان به علت این تعهد نگرانند که در مقام اتهام قرار نگیرند.

وسکویی گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل استخدام نیروهای انسانی است و اینکه هنوز نیروهای پذیرش شده به صورت کامل توزیع نشده اند در دانشگاه علوم پزشکی تهران کمتر از 50 درصد نیروها مرحله گزینش را طی و توزیع شدند و به نظر می رسد چنانچه با این سرعت نیروهای انسانی گزینش و توزیع شوند از ابتدای شهریور قانون ارتقای بهره وری را در دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا کنیم.