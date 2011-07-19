به گزارش خبرگزاری مهر، یک دادگاه عالی تحقیقات جدیدی در مورد این دوچرخه سوار مشهور آمریکایی و شواهد موجود درخصوص استفاده او از موارد نیروزا را آغاز کرده است که البته پیگیری این پرونده به صورت سری و مخفیانه انجام میشود.
لانس آرمسترانگ در دورانی که به طور حرفهای در دوچرخه سواری فعال بود و حتی هفت بار عنوان قهرمانی رقابتهای تور حرفهای توردو فرانس را به دست آورد، همواره به استفاده از مواد نیروزا متهم بود اما هرگز آزمایشهای دوپینگ وی مثبت اعلام نشد.
وکیل این دوچرخه سوار آمریکایی در نامهای تاکید کرده است که "آنچه در مورد آرمسترانگ منتشر شده به اعتبار وی لطمه زده است با این حال او از حمایت عمومی برخوردار است".
لانس آرمسترانگ در پایان ماه فوریه دوچرخه سواری حرفهای را برای همیشه کنار گذاشت. "فلوید لندیس" هم تیمی لانس است که به استفاده وی از مواد نیروزا اعتراف کرده است.
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