به گزارش خبرگزاری مهر، یک دادگاه عالی تحقیقات جدیدی در مورد این دوچرخه سوار مشهور آمریکایی و شواهد موجود درخصوص استفاده او از موارد نیروزا را آغاز کرده است که البته پیگیری این پرونده به صورت سری و مخفیانه انجام می‎شود.

لانس آرمسترانگ در دورانی که به طور حرفه‎ای در دوچرخه سواری فعال بود و حتی هفت بار عنوان قهرمانی رقابت‎های تور حرفه‎ای توردو فرانس را به دست آورد، همواره به استفاده از مواد نیروزا متهم بود اما هرگز آزمایش‎های دوپینگ وی مثبت اعلام نشد.

وکیل این دوچرخه سوار آمریکایی در نامه‎ای تاکید کرده است که "آنچه در مورد آرمسترانگ منتشر شده به اعتبار وی لطمه زده است با این حال او از حمایت عمومی برخوردار است".

لانس آرمسترانگ در پایان ماه فوریه دوچرخه سواری حرفه‎ای را برای همیشه کنار گذاشت. "فلوید لندیس" هم تیمی لانس است که به استفاده وی از مواد نیروزا اعتراف کرده است.