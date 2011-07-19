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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

بروجردی به مهر خبر داد:

مسئولان امنیتی و انتظامی به کمیسیون امنیت ملی فراخوانده شدند

مسئولان امنیتی و انتظامی به کمیسیون امنیت ملی فراخوانده شدند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حضور مسئولان قوه قضائیه، نیروی انتظامی و اطلاعات در جلسه عصر چهارشنبه این کمیسیون برای بررسی مسائل اخیر و نا امنی های کشور خبر داد.

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی به طور جدی اتفاقات اخیر و راهکارهای جلوگیری از تکرار آن در سطح کشور را پیگیری خواهد کرد.

وی به حوادث رخ داده در سطح کشور در هفته های اخیر و ایجاد نا امنی از سوی عده ای از اشرار اشاره کرد و گفت: در جلسه عصر فردا که در کمیسیون امنیت ملی برگزار می شود مسئولانی از قوه قضائیه، ناجا و اطلاعات حضور خواهند داشت و در صورتیکه در اظهارات آنها مشخص شود که نقص قانون وجود دارد مجلس آمادگی آن را دارد که قانون در این زمینه وضع کند.

به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس در نطقی با ابراز تاسف از حوادث پیش آمده در کشور از سوی برخی از اشرار از کمیسیون های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون های امنیت ملی و قضایی خواست تا این موضوعات را پیگیری کنند.

کد مطلب 1362202

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