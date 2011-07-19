به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خاکهای نرم کوشک» نوشته سعید عاکف که به شرح زندگی شهید عبدالحسین برونسی با نقلی از خاطراتی از خانواده و دوستانش میپردازد به چاپ یکصد و پنجاه و دوم خود رسید.
چاپ یکصد و پنجاه دوم این کتاب در حالی با شمارگان سه هزار نسخه به بازار کتاب وارد شده است که کمی بیش از یک ماه قبل از این و در ایام برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران این اثر با چاپ یکصد و چهل و دوم به مخاطبانش عرضه شد.
این کتاب که هم اکنون پر فروشترین اثر در حوزه ادبیات دفاع مقدس در بازار کتاب کشور به شمار میرود، از سوی انتشارات ملک اعظم و با شمارگان ثابت منتشر شده است.
انتشارات ملک اعظم همچنین به تازگی چاپ سوم کتاب «راز اشلو» نوشته اکبر صحرایی را در 500 صفحه و برای سومین مرتبه منتشر کرده است. این کتاب به زندگینامه شهید مرتضی جاویدی از شهدای هشت سال دفاع مقدس پرداخته است.
همچنین کتاب «مسیح کردستان» با موضوع زندگینامه داستانی شهید بروجردی که توسط نصرتالله محمودی نوشته شده است را با ویرایش جدید در دست انتشار دارد.
«یک لقمه آسفالت» نیز عنوان اثری است از غلامرضا قائنی که خاطرات وی از 48 ساعت پایانی عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر را در بر میگیرد و به تازگی از سوی این موسسه در دست انتشار قرار گرفته است.
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