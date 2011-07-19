پیروزی پرگل استقلال برابر یک تیم گمنام در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان پرویز مظلومی که مراحل پایانی دوران آماده سازی خود برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر را برگزار می کنند عصر امروز سه شنبه در زمین شماره 3 مجموعه ورزشی آزادی تهران به مصاف تیم گمنام نفتون رفتند و موفق شدند حریف را با نتیجه 7 بر صفر شکست دادند.

در این دیدار علی حمودی دو بار، مهدی امیرآبادی دو بار، اسماعیل شریفات، جورجوویچ و مجتبی جباری هر کدام یک بار دروازه حریف را باز کردند تا استقلال در این دیدار تدارکاتی به یک پیروزی پرگل دست پیدا کند. شاگردان پرویز مظلومی روز چهارشنبه تمریناتشان را از ساعت 17 در زمین شماره 3 ورزشگاه آزادی پیگیری خواهند کرد.