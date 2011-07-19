لیست صبای قم برای لیگ یازدهم بسته شد

عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالی که چهار روز دیگر یعنی تا روز شنبه اول مرداد ماه برای جذب بازیکن فرصت باقی مانده است اما با جذب آخرین بازیکن مورد نظر کادر فنی، لیست صبای قم برای لیگ یازدهم نهایی شد.



وی ادامه داد: اکبر صادقی بازیکن سابق تیم کاوه تهران به عنوان آخرین خرید صبای قم در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به صبا پیوست و بدین ترتیب لیست تیم ما برای حضور در لیگ جدید کامل و بسته شد.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: صادقی تخصص بازی کردن در پست هافبک دفاعی و میانی را دارد و یکی از بازیکنانی است که به حضور وی در ترکیب تیم در یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور نیاز ضروری داشتیم.



وی افزود: این بازیکن بسیار با انگیزه و توانمند در تمرینات صبای قم حضور یافت و همانند تمام چهره‌های جدیدی که به تازگی برای حضور در لیگ یازدهم به صبای قم پیوسته‌اند، قطعا از بهترین‌های لیگ برتر خواهد بود.



ویسی ابراز داشت: نخستین تیمی بودیم که بعد از پایان دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور برای لیگ جدید تمرینات خود را آغاز کردیم و اکنون نیز نخستین تیمی هستیم که با وجود باقی ماندن چهار روز تا پایان مهلت نقل و انتقالات بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، لیست خود را برای لیگ یازدهم نهایی کردیم.



وی افزود: صبای قم برای حضور در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تنها یک بازیکن لیگ برتری یعنی غلامرضا عنایتی را به خدمت گرفت، ضمن اینکه اسکلت اصلی تیم از فصل گذشته را هم حفظ کردیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: بیشتر چهره‌های شاخص فصل گذشته در تیم حضور دارند و ترکیب این بازیکنان با تجربه با مهره‌های جدید که سراسر انگیزه و تلاش هستند قطعا تیمی قوی و مطمئن را از صبای قم به لیگ یازدهم معرفی خواهد کرد.



وی در ادامه با اشاره به وضعیت تیمش در اردوی بروجرود، اظهار داشت: اردوی آماده سازی بروجرد که دومین اردوی تدارکاتی ما از آغاز تمرینات تیم برای حضور در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور محسوب می‌شود، امشب به پایان خواهد رسید.



ویسی تصریح کرد: تمرینات بسیار خوبی را در بروجرد پشت سر گذاشتیم و فکر می کنم که تمام شرایط مهیا است تا صبای قم کارنامه بسیار خوبی در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس از خود به ثبت برساند.



صبای قم در هفته نخست فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در روز یازدهم مرداد ماه به مصاف تیم تراکتور سازی تبریز می رود.

