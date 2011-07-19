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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

حدادی:

جراحی ترمیمی و زیبایی بیماران ترومایی در هرمزگان امکان پذیر شد

جراحی ترمیمی و زیبایی بیماران ترومایی در هرمزگان امکان پذیر شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس گفت: جراحی ترمیمی و زیبایی بیماران ترومایی در هرمزگان امکان پذیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهریار حدادی پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: با توجه به امکانات موجود جراحی میکروسکوپی، ناهنجاریهای مادرزادی فک و صورت، اعمال جراحی زیبایی، اصلاح سوختگی و مشکلات مزمن در مرکز آموزشی درمانی بندرعباس  انجام می شود.

حدادی با اشاره به امکانات و تجهیزات عملهای ترمیمی در مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس ابراز کرد: با توجه به جذب نیروی فوق تخصص و متخصص در این رشته و توسعه امکانات، ارائه خدمات درمانی بسیار پیشرفته و به روز امکان پذیراست که با سایر مراکز کشور برابری می نماید.

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس به انجام عمل تمام بیماران ترومایی در سال گذشته به صورت رایگان اشاره و خاطرنشان کرد: در سال گذشته در اقدامی بسیار تاثیرگذار تمام بیمارانی ترومایی که دچار شکستگیهای فک و صورت شده بودند در اسرع وقت به صورت رایگان مورد عمل جراحی قرار گرفتند.

کد مطلب 1362220

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