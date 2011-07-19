صنایع با رعایت ملاحظات دستگاههای اجرایی در گلستان مستقر می شود

ناصرفخر موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تلاش برای حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و استفاده بهینه منابع آب، رعایت الگوهای درست مصرف انرژی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی گفت: آنچنانکه حضور صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصاد و اشتغال استان ضروریست، لذا شناسایی مناطق مجاز جهت استقرار صنایع بر اساس مصوبات جلسه کارگروه آمایش و محیط زیست استان در دستور کار سازمان صنایع و معادن قرار گرفت.

وی اظهار داشت: از زمان تصویب این مصوبه سازمان صنایع و معادن استان جلسات متعددی با معاونت برنامه ریزی استانداری و کارشناسان آن حوزه و دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار و نقطه نظرات کلیه دستگاههای اجرایی را جمع بندی و بر اساس نقشه های سیستم موقعیت جغرافیایی GIS در سطح استان داده آمایی کرد و در جلسه شورای برنامه ریزی استان با حضور استاندار محترم، معاونت محترم برنامه ریزی استانداری، مدیران محترم ستاد استانداری و مدیران محترم دستگاههای اجرایی ذیربط، مراتب ارائه و تصویب شد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان گلستان متن این دستورالعمل را بدین شرح اعلام کرد: نظر به رشد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی در دولت های نهم و دهم در استان گلستان ( شکل گیری حداقل یک شهرک یا ناحیه صنعتی در هر شهرستان ) و اقدام به آماده سازی زیرساخت های لازم جهت استقرار صنایع در این شهرکها و داشتن مجوزهای قانونی و زیست محیطی در خصوص استقرار صنایع مختلف در شهرکها و نواحی صنعتی و وجود فضای خالی جهت استقرار صنعت، بخش عمده و اصلی خدمات صنعتی استان قابل استقرار در این شهرکها خواهد بود.

وی گفت: طرح های بزرگ، ملی و یا طرح های صنعتی که نیاز به مزیت و شرایط خاص مانند، خط لوله گاز، نفت و غیره داشته و الزام به استقرار در خارج از شهرکهای صنعتی دارند، بر اساس بررسی نقشه های زیست محیطی و منابع طبیعی حوزه های آبریز استان، راههای استان و بخشنامه های هیات محترم دولت، استقرار صنایع پیشنهادی این سازمان در مناطق مصوب شده است.

فخر موحدی گفت: در این دستورالعمل الزامات و وظایف دستگاههای اجرایی ذیربط نیز مورد تصویب قرار گرفته است.