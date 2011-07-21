مکتبخانه موسیقی تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خبر تاسیس دو مکتبخانه موسیقی در دو استان کشور خبری بود که حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد در نشست مدیران کل استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد؛ براساس این وعده قرار است دو استانی که ظرفیت های موسیقایی آنها به درستی بررسی و معرفی شده است منابع مالی را برای تولید آلبوم فاخر موسیقایی به کار گیرند.

-ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی درهفته پایانی تیرماه و به مناسبت ایام شعبانیه پنج کنسرت را برگزار کرد و قرار است آخرین اجرا فردا شب در تالار وحدت به روی صحنه برود؛ مجموع اجراهای این ارکستر درحالی برگزار شد که روحانی مجموعه ای رنگارنگ از موسیقی متن فیلم های ارزشمند سینمای جهان را به عنوان رپرتوار انتخاب کرده بود و تا اندازه ای هم مورد استقبال مخاطب قرار گرفت؛ اما این استقبال درحالی صورت گرفت که برخی از اهالی موسیقی نقدهایی را در خصوص اجرای آثاری از این دست ارائه کردند.

ماجرا از آنجا شروع شد که درست یک شب پس از اجرای تازه ترین رپرتوار ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی، رهبر سابق این ارکستر در اظهار نظری عنوان کرد که یک ارکستر سمفونیک جدی کنسرتهایی به منظور ارائه موسیقی فیلم برگزار نمی کند؛ چرا که این نوع موسیقی اساسا جزو رپرتوار ارکستر سمفونیک نیست. ارسلان کامکار نیز در این باره گفت اجرای موسیقی فیلم های ماندگار و نامدار در سینمای جهان، توسط ارکستر سمفونیک تهران نوعی ادای دین به آهنگسازانی است که برای دور ماندن از برچسب واپسگرا در قرن بیستم به ساخت موسیقی فیلم رو آوردند و جان ویلیام را نمونه ای از آهنگسازانی دانست که برای مبارزه با این برچسب به ساخت موسیقی فیلم رو آوردند، در همین راستا سهیل دهبستی هم گفته که اجرای موسیقی فیلم در ارکسترسمفونیک تهران تنوع در اجرای آثار و راهکار موثری در جذب مخاطبان عام است.

اما این اظهار نظرها به اینجا ختم نشد ومحمد میرزمانی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در جمع بندی این اظهارنظرها این نکته را متذکر شد که موسیقی فیلم منافاتی با موسیقی علمی ندارد.

- هفته گذشته به کرات در اخبار آمد که گروه موسیقی "دوستی" به آهنگسازی حسین علیزاده و شهرام ناظری قراراست کنسرتی را درسالن نمایشگاه برج میلاد برگزار کند اما در ادامه این خبر جز در نشست مطبوعاتی که برای صحبت در خصوص کم و کیف برگزاری این کنسرت برگزار شد، کمتر نامی از سعید فرجپوری، محمد فیروزی، اردشیر کامکار ، پژمان حدادی و سایر اعضای گروه آمد؛ در همین راستا سعید فرجپوری در انتقاد به عملکرد برخی از رسانه ها و همچنین تیم تبلیغاتی این کنسرت گفت که گروه دوستی در مسیر پاسخگویی به انتقادهای مطرح شده در خصوص افتراق هنرمندان تشکیل شد، اما متاسفانه برخی با نوع عملکرد خود زمینه ایجاد تفرقه بین هنرمندان را فراهم می کنند. خطاب فرجپوری در این انتقادها رسانه ها و شرکت های تبلیغاتی بود گویی در این مسئله اعضای گروه دوستی هیچ دخالتی نداشته اند!

- مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی "پیش درآمد ها و رنگ ها" اثر فرامرز پایور در ویژه برنامه یادمان این استاد موسیقی ایران با عنوان "پرند و پایور" با استقبال سرد مخاطبان در فرهنگسرای ارسباران رونمایی شد، این اثر به کوشش سعید ثابت از شاگردان استاد بازنشر شد. شاید یکی از علل خالی ماندن سالن ، فاصله زمانی کم این برنامه با یادمان استاد پایور بود که حدود دوهفته پیش در تالار وحدت برگزارشد.

در راستای معرفی آلبوم های موسیقی با خبر شدیم که آلبوم موسیقی "سرخانه" به آهنگسازی ساسان فاطمی، پیمان جهانمانی، احسان ذبیحی، سعید کرد مافی، سعید نائب محمدی در دهمین نشست موسیقی شهرکتاب که اول مردادماه ماه ساعت 16:30 برگزار می شود و مورد بررسی قرار می گیرد؛ این آلبوم برای نخستین بار در خبرگزاری مهر با حضور منتقدان و صاحب نظران در حوزه موسیقی معرفی شد.

-رضا یزدانی، محمد اصفهانی ، علیرضا افتخاری و برخی دیگر از خوانندگان موسیقی پاپ نامزد دریافت بهترین ترانه فیلم و مجموعه تلویزیونی دوازدهمین جشن سینمایی تلویزیونی دنیای تصویر شدند، دراین راستا رضا یزدانی برای فیلم "تهران، طهران"، محسن چاوشی برای فیلم "سنتوری"، محمد اصفهانی برای مجموعه تلویزیونی "زیر هشت"، علیرضا افتخاری برای مجموعه تلویزیونی "به کجا چنین شتابان" و علی لهراسبی برای مجموعه تلویزیونی "فاصله‌ها" نامزدهای دریافت جایزه تندیس حافظ در زمینه بهترین ترانه هستند.

- خبر آخر اینکه محمد گلریز که چندی پیش از سوی معاون هنری وزارت ارشاد به عنوان دبیر سومین جشنواره موسیقی مقاومت منصوب شد؛ اعلام کرد که این جشنواره قرار است برای نخستین بار به صورت بین المللی برگزار شود ؛ این خواننده آهنگهای دوران انقلاب در این رابطه گفت که هنر مقاومت تنها درایران معنا ندارد و مسئله ای بدون مرز است از همین رو سیاست های برگزاری سومین جشنواره موسیقی مقاومت در یک بعد بین المللی به هنر مقاومت طراحی شده است.