مصرف برق در همدان 10 درصد کاهش یافت

حاجی‌رضا تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در صورت اعمال مدیریت در جامعه و خانواده‌ها در مصرف منابع عظیم انرژی برق به نحو مناسبی صرفه جویی می شود، افزود: قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سالانه شش درصد افزایش مصرف وجود داشت.

وی گفت: تغییر رفتار مصرفی مشترکان برای تعدیل مصرف برق، روشهای کاربردی و فرصتهای اصلاح الگوی مصرف در زمینه‌های روشنایی، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و مصارف جمعی مشترکان از جمله راهکارهای اساسی در زمینه کاهش برق است.

مدیریت بهینه مصرف انرژی نیازمند مشارکت مردمی است

تیموری با بیان اینکه مدیریت بهینه مصرف انرژی نیازمند مشارکت مردمی است، اضافه کرد: با مشارکت مشترکان در مدیریت مصرف بهینه، در اوج مصرف شبانه استان همدان نیز 10 درصد مصرف برق کاهش یافته است.

وی میانگین مصرف مشترکان خانگی در استان همدان را 200 کیلووات عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 17 هزار و 222 مشترک برق کمتر از 50 کیلووات مصرف دارند.

تیموری افزود: این میزان مصرف متعلق به منازلی است که یا کسی در آنها زندگی نمی‌کند و یا افراد مسن که مصرف زیادی ندارند، در آن زندگی می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان یادآور شد: قبل از فصل تابستان، کاهش مصرف برق در استان همدان به 12 درصد می‌رسید اما در روزهای گرم این میزان به 10 درصد رسید.

463 هزار و 488 مشترک خانگی برق در استان همدان شناسایی شده است

حاجی‌رضا تیموری اظهار داشت: تا پایان خرداد ماه سال جاری 463 هزار و 488 مشترک خانگی برق در استان همدان شناسایی شده که 278 هزار مشترک خانگی شهری و 185 هزار و 488 مشترک خانگی روستایی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با تأکید بر پرداخت به موقع بهای قبوض برق توسط مشترکان گفت: تأمین نقدینگی و وصول به موقع در تسریع بهره‌برداری از طرح‌های در حال اجرا، تأثیر بسزایی دارد.

تیموری به کارگیری روش پلکانی در محاسبه قبوض را ازجمله راهبردهای شرکت برق در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دانست و یادآور شد: بهینه‌سازی مصرف و کاهش فشار اقتصادی به دهک‌های پایین جامعه از اهداف به کارگیری این روش است.

وی افزود: شفاف و ساده‌سازی محاسبه قبوض برق از دیگر راهبردهای اصلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست که باعث شده مشترکان به سادگی بهای برق مصرفی خود را محاسبه کنند.

78درصد از مشترکان برق خانگی استان همدان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه رعایت الگوی مصرف را در کاهش هزینه‌ها مؤثر است، گفت: 78 درصد از مشترکان برق خانگی استان همدان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند.

تیموری با تأکید بر همکاری بیشتر همه دستگاه‌ها در امر آموزش و نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از انرژی گفت: کار جمعی و مشارکت در صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف برق، نقش حیاتی برای تحقق اهداف کشور در زمینه شکوفایی اقتصادی دارد.

وی گفت: پرهیز از مصارف غیر ضروری، افزایش بازده انرژی و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف ازجمله راهکارهای مصرف انرژی است.

تیموری کولرهای گازی را ازجمله پرمصرف ترین وسایل خانگی دانست و اضافه کرد: توان مصرفی کولرهای گازی استاندارد چندین برابر کولرهای آبی است که با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت برق، عدم استفاده از کولرهای گازی بسیار حائز اهمیت است.