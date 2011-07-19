1400 نفر در آموزن پزشکی دانشگاه آزاد علی آباد رقابت می کنند

محمد باقر معتمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 1375 نفر زن و مابقی مرد هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به توزیع کارت آزمون به صورت اینترنتی از روز سه شنبه 28 تیرماه، تمام داوطلبان این آزمون می‌توانند از طریق سایت www.azmoon.org با وارد کردن شماره پرونده و کدرهگیری که در هنگام ثبت‌نام دریافت کرده‌اند نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

معاون آموزشی واحد علی اباد کتول در پایان از کلیه داوطلبان خواست پس از بررسی اطلاعات فردی و آزمونی درج شده در کارت ورود به جلسه در صورت وجود هر گونه مغایرت در ساعات اداری روزهای سه‌شنبه 28 تیر تا پنجشنبه 30 تیر به باجه رفع نقص واقع در علی آبادکتول ، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول مراجعه و نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام کنند.

وی افزود: آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه ازاد اسلامی نیز در روز شنبه اول مردادماه همزمان با سراسر کشور با رقابت بیش از 220 نفر در این واحد دانشگاهی برگزار خواهد شد.

آزمون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در روز جمعه 31 تیرماه در دو نوبت صبح و عصر در واحد علی اباد کتول برگزار می شود.