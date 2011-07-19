افزایش 570 برابری قیمتها در 4 دهه/ حجم نقدینگی 300 هزار میلیارد تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قضاوی امروز در اولین نشست خبری طرح اصلاح پول ملی (رفرم پولی) تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری در پایان سال گذشته را حدوداً بالغ بر 4 هزار و 500 تریلیون ریال اعلام کرد و گفت:‌ حجم نقدینگی در پایان خرداد 90 معادل 3 هزار تریلیون ریال است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی مانده سپرده‌های ریالی نزد شبکه بانکی در آخر خردادماه سال جاری را دو هزار و 800 تریلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: بودجه کل کشور در سالجاری نیز 5 هزار تریلیون ریال است.

قضاوی با بیان اینکه وقتی ارقام متغیرهای پولی پر از صفر باشد می‌تواند توهم پولی ایجاد کند و یک تصور غیرقابلی از توان وام دهی بانک‌ها در نزد سیاست‌گذاران و مردم ایجاد کند و از این طریق فشار تقاضاها برای دریافت تسهیلات بانکی نیز بالا می رود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه وجود صفرهای متعدد در پول ملی را باعث دلاریزه شدن اقتصاد اعلام کرد و گفت: از این طریق رفته رفته ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و مردم به دلیل اینکه انجام محاسبات با پول خارجی صفرهای کمتری دارد به سمت آن حرکت می‌کنند.

صفحات ماشین حساب ظرفیت صفرهای پول ملی را ندارد

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون صفحات ماشین حساب ظرفیت صفرهای پول ملی کشور را ندارد از به فراموشی سپرده شدن واحد پول ملی (ریال) خبر داد و گفت: مردم می‌خواهند ابزارهای مالی آنها راحت باشد به نحوی که مجبور نباشند پول در حجم بالا را در اقتصاد مورد استفاده قرار دهند.

قضاوی خطر گسترش پول جعلی را به دلیل بالا بودن حجم اسکناس یکی دیگر از دلایل مطرح شدن حذف صفرهای پول ملی دانست و اظهار داشت: بانک مرکزی موظف به تنظیم سیاست‌های پولی و سهولت در مبادلات بازرگانی بین مردم است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش تعداد پایانه‌های فروش (POS) طی 5 سال گذشته از 193 هزار به یک میلیون و 513 هزار دستگاه معادل 7 برابر خبر داد و بیان داشت: در همین مدت خودپردازهای بانکی نیز از 7500 دستگاه به 21 هزار دستگاه افزایش یافته، ضمن اینکه شعب بانکی نیز از 17 هزار و 800 شعبه در سال 85 به 19 هزار و 500 شعبه افزایش یافته است.

وی جمع مبادلات اسمی منهای اسکناس و مسکوک و منهای چک‌های درون بانکی در سال 85 را 5 هزار و 784 تریلیون ریال اعلام کرد و تصریح کرد: این میزان در سال 89 به 16 هزار تریلیون ریال بالغ شده است و می‌بینیم که حجم مبادلات ریالی کشور در مدت 5 سال 3 برابر شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از 6 برابر شدن پرداخت‌‌های الکترونیک از سال 86 تا 89 سخن گفت و افزود: در مقایسه بین‌المللی تعداد خودپردازها به ازای هر 100 هزار نفر در ایران 28 دستگاه و میانگین جهانی آن 49 دستگاه است و در این بخش رتبه جهانی ایران 79 است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تعداد پایانه‌های فروش در ایران را به ازای هر 100 هزار نفر، دو هزار و 25 دستگاه اعلام و میانگین جهانی آن را دو هزار دستگاه عنوان کرد و افزود:‌ در این بخش رتبه ایران در جهان 20 است.

وی از کاهش نسبت میل نقدینه خواهی مردم در طی دهه‌های گذشته خبر داد و گفت:‌ در سال 58 میل به نقدینه خواهی در ایران بالای 30 درصد بود به نحوی که در آن مقطع مردم 30 درصد از وجوه را در نزد خود نگه می‌داشتند در حالی که این رقم در سالهای 86 و 87 به حدود 5 درصد کاهش یافته که البته بعد از جمع‌آوری ایران چک‌ها، این رقم با کمی افزایش به حدود 9 درصد رسیده است.

حجم اسکناس و مسکوک

قضاوی حجم اسکناس و مسکوک در سال 85 را 25 تریلیون ریال اعلام کرد و با بیان اینکه این میزان در پایان سال 89 به 225 تریلیون ریال بالغ شده است، گفت: این میزان حاکی از رشد 10 برابری حجم اسکناس و مسکوک در گردش است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی سرانه اسکناس منتشره و در گردش در مقایسه با کشورهای دیگر را در ایران بالا دانست و افزود: در پایان سال 86 سرانه اسکناس منتشره و در گردش حدود 115 برگ بود در حالی که این میزان در سال 87 در ترکیه 11، در آمریکا 89 و در منطقه یورو نیز 40 برگ بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سرانه اسکناس در ایران به 95 برگ کاهش یافته است، تولید اسکناس کشور در سال 84 را حدود یک میلیارد قطعه اعلام کرد و بیان داشت: ‌این میزان در سال 85 به 3/1 میلیارد قطعه افزایش یافت و باید گفت که این میزان اسکناس نیازمند هزینه‌های بالا در نگهداری و امحاء خواهد بود.

قضاوی از امحای سالیانه 500 تا 700 میلیون قطعه اسکناس در کشور خبر داد و تصریح کرد: این میزان می‌تواند به یک میلیارد قطعه نیز افزایش یابد، ضمن اینکه هزینه چاپ هر قطعه اسکناس 70 تا 80 تومان است.

وی از وجود 10 قطع اسکناس و 12 قطع مسکوک در کشور خبر داد و تصریح کرد: سطح قیمت‌ها طی 4 دهه 570 برابر شده است اما قطع اسکناس فقط 10 برابر بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی قدرت خرید بزرگترین اسکناس فعلی کشور به قیمت‌های سال 50 را 18 تومان اعلام کرد و اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی جاری در سال 50، 941 میلیارد ریال و در پایان 89 حدود 4 هزار تریلیون ریال است.

قضاوی با بیان اینکه بزرگترین قطعه دلار هم اکنون 100 و بزرگترین قطع یورو 500 است گفت: تعداد ایران چک‌ها با 290 میلیون قطع در کشور 4 درصد کل حجم اسکناس و مسکوک کشور را تشکیل می‌دهد ولی ارزش آن 60 درصد ارزش اسکناس و مسکوک در گردش است.

وی کاراتر شدن نظام پرداخت و تخصیص منابع بهتر را در کنار کاهش نیاز به واردات کاغذ امنیتی را از اهداف حذف صفرهای پول ملی و کاهش حجم اسکناس اعلام کرد افزود: همچنین تقویت اعتماد و پذیرش عمومی نسبت به پول ملی نیز باید مورد تقویت قرار گیرد ضمن اینکه بهبود حیثیت ظاهری پول ملی هم مورد توجه است.

قضاوی با تاکید بر این نکته رفرم پولی صرفاً حذف صفر از پول ملی است، گفت: در دوره زمانه 1960 تا 2003، 60 مورد حذف صفر پول در کشورها اتفاق افتاد اما باید گفت حذف صفر تاثیری در قبال تقویت خرید پول ملی در تولیدات داخلی ندارد.

وی عمده ترین ریسک رفرم پولی را نااطمینانی موهومی دانست و راه حل آن را نیز اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی‌های مردم اعلام کرد و گفت: البته در این زمینه باید از احجاف قیمتی نیز جلوگیری شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از تصویب حذف 4 صفر پول ملی توسط دولت سخن گفت و بیان داشت: ضرورت رفرم پولی نیازمند تصویب قانونی است که جلوی بروز ایرادات مختلف بعد از اجرای رفرم را خواهد گرفت.

قضاوی از ارائه لایحه اصلاح پول ملی به رئیس جمهور در هفته آینده خبر داد و اظهارداشت: این لایحه فعلاً بدون درج نام واحد اصلی و فرعی پول جدید تقدیم رئیس جمهور می‌شود.