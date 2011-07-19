آغاز به کار چهل و چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای آسه آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا) ،"سوسیلو بامبانگ یودهویونو" که در سخنرانی خود دو موضوع اختلاف تایلند و کامبوج و همچنین تنش مرزی در دریای چین جنوبی را محور اصلی صحبت های خود قرار داده بود در ابتدا ابراز امیدواری کرد که درایت مسئولان و مقامات بلند پایه کشورهای درگیر در این تنش ها به بازگشت صلح و آرامش به منطقه کمک کند.

وی افزود: هرچند تنش مرزی تایلند و کامبوج در ماه های اخیر وخیم بوده و اوضاع هنوز به آرامشی که باید بازنگشته است اما میل باطنی دو کشور برای پایان دادن به این تنش ها بر همگان روشن است و همین امر من را به تاثیر چهل و چهارمین نشست وزیران خارجه آسه آن در حل و فصل این اختلافات امیدوار می کند.

یودهویونو در مورد تنش مرزی در آبهای دریای چین جنوبی نیز ابراز امیدواری کرد وزرای خارجه عضو اتحادیه آسه آن در دیدار خود با نمایندگان چین به نتیجه ای نهایی در این باره برسند تا با روشن شدن ابهامات موجود در این دریا آرامش بار دیگر به آن بازگشته و کشورهای مدعی مالکیت قسمت هایی از این دریا نیز اختلافات خود را کنار بگذارند.

وی در پایان افزود که ما باید با ارسال این پیام به دنیا که آینده دریای چین قابل پیش بینی ، قابل حل و خوش بینانه خواهد بود درایت و قدرت مدیریت خود در منطقه را به دیگران ثابت کنیم.

علاوه بر چین، فیلیپین ، ویتنام، مالزی، برونئی و تایوان نیز بر سر مالکیت قسمتهایی از آبهای دریای چین جنوبی اختلاف نظر دارند و این دریا سالهاست که به عنوان منطقه ای دارای پتانسیل بالا برای جنگ های نظامی شناخته می شود.

چهل و چهارمین نشست وزیران خارجه آسه آن با حضور کشورهای عضو یعنی مالزی، اندونزی، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، میانمار، لائوس، کامبوج، برونئی و ویتنام از 16 تا 23 جولای مطابق با 25 تیر تا اول مرداد در جزیره بالی اندونزی برگزار می شود.