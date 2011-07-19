قوه قضائیه عاملین حمله به روحانیون را به اشد مجازات برساند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاءالدین بروجردی امروز سه شنبه در نطق خود با تبریک نیمه شعبان به نمایندگان و ملت ایران گفت: در کنار عظمت امر مهم مهدویت انحراف در این عرصه نیز بسیار خطرناک است.

نماینده بروجرد در مجلس سرمنشاء جریان انحرافی را در مقطع کنونی انحراف در عرصه مهدویت دانست و گفت: امروز تبعیت از ولایت مطلقه فقیه حرکت راستین به سوی حکومت عدل است.

وی با تقدیر ویژه از اقدامات وزیر اطلاعات اظهار داشت: از همه سربازان امام زمان (عج) که به عنوان چشمان تیزبین نظام به مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی به ویژه اسرائیل، آمریکا و انگلیس پرداخته اند ، تقدیر می کنم.

بروجردی با تقدیر از نمایشگاه توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی اظهار داشت: با هدایت فرمانده کل قوا و تلاش دانشمندان و متخصصان نیروهای مسلح نمایشگاه توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی ایران در عرصه تولید جنگ افزارهای پیشرفته نظامی در واقع پاسخی دندانشکن به تحریم ها و شیطنت های آمریکا بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود حرکت اسلامی انقلاب های مردمی را رو به پیروزی دانست و گفت: سرنوشت قذافی و علی عبدالله صالح همانند سرنوشت بن علی و مبارک خواهد بود.

وی تصریح کرد: مقاومت مردم بحرین، مدعیان دموکراسی را به چالش کشیده و دروغگویی آمریکا در ارج نهادن به آزادی و انتخابات آزاد را به جهانیان ثابت کرده بنابراین راه حل بحران بحرین برگزاری انتخابات آزاد بر اساس عرف شناخته شده جهانی است.

بروجردی علت اصلی تلاش آمریکا برای تغییر نظام سیاسی سوریه را حمایت این کشور از مقاومت و آرمان فلسطین دانست و تصریح کرد: ماهیت تحولات سوریه بسیار متفاوت با ماهیت تحولات کشورهای عربی منطقه است.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا به دنبال شکست حرکت ملت ها و یا به انحراف کشاندن آنهاست گفت: ملت مصر باید توجه داشته باشند که فریب آمریکا را نخورند چون این گرگ در لباس میش ظاهر شده و ماهیتی جز درندگی و تجاوز به ماهیت ملت ها را ندارد.

بروجردی در پایان با تقدیر از روحانیونی که پیشگامان نهضت امر به معروف و نهی از منکر در این مقطع از تاریخ انقلاب هستند گفت: از ریاست قوه قضائیه می خواهم افراد فاسد و متجاوز را که موجب آسیب دیدن روحانیون آمر به معروف و ناهی به منکر شده اند را به اشد مجازات برسانند.