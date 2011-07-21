اخبار کوتاه فرهنگی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین یادواره شهدای روستای باجگان با حضور آحاد مختلف مردم، مسئولان شهرستان مهریز و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شد.

محمود عالشوندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در این مراسم با اشاره به اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: یاد و خاطره شهدا امروز کوچکترین کاری است که می توانیم در برابر دلاوریهای شهدا انجام دهیم.

وی افزود: فرهنگ شهید و شهادت باید در میان نسل امروز ترویج شود و به نظر می رسد هنر بهترین و موثرترین ابزار در راستای ترویج این فرهنگ اصیل باشد.

نمایشگاه عکس و کتاب از برنامه های جانبی این یادواره بود که با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهریز

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهریز با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

در این جلسه در خصوص راهکارهای اجرایی و سازنده گستر ش فرهنگ عفاف و حجاب و برنامه ریزی در جهت ساماندهی و نظارت بر جشنها و اعیاد مذهبی بحث و تبادل نظر شد.

برپائی نمایشگاه عفاف و حجاب در مهریز

نمایشگاه عفاف وحجاب با عنوان "حریم ریحانه" در نگارخانه مجتمع فرهنگی وهنری شهرستان مهریز برپا شد.

در این نمایشگاه 90 پوستر در مورد سیر تاریخ پوشش عفاف و حجاب در ایران و جهان، حجاب در شعر فارسی و ... به چشم می خورد.

این نمایشگاه تا پایان تیرماه برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.

برپائی نمایشگاهی از آثار کاریکاتور در خاتم

نمایشگاهی از آثار کاریکاتور سید حسین فتحی در محل نگارخانه انجمن خوشنویسان شهرستان خاتم برپا شد.

در این نمایشگاه 100کاریکاتور در خصوص معضلات اجتماعی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه نیز تا پایان تیرماه آماده بازدید عموم علاقمندان است.