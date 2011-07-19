سومین همایش سراسری طب و قضا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر قره داغی، دبیر علمی سومین همایش طب و قضا در تشریح محورهای این همایش گفت: صدمه مغزی، زندگی نباتی و مرگ مغزی، اولین محور و خسارات مازاد بر دیه و هزینه های درمانی مصدومان دومین محور همایش سه روزه طب و قضاست.

دبیر علمی سومین همایش طب و قضا در خصوص مهلت ارسال چکیده مقالات گفت: همه علاقه مندان می توانند چکیده مقالات خود را حداکثر تا 15 آبان ماه امسال به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

تا زمان برگزاری همایش، هر هفته، سه کمیته علمی "زندگی نباتی" در استان های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، "صدمات و مرگ مغزی" در اصفهان و مازندران و "خسارات مازاد بر دیه" در آذربایجان غربی و فارس برگزار می شوند.

قره داغی در خصوص نتیجه کاربردی برگزاری این همایش گفت: "این کمیته ها با احصا و تعیین مشکلات مرتبط، راه حل ها، پیشنهادها و پاسخ ها را برای حل مشکلات احصا شده را ارایه می کنند و پس از جمع بندی مطالب و طرح آن ها در کارگاه های جنبی همایش، جمع بندی نهایی هر یک از این کمیته ها توسط دبیر کمیته در همایش ارائه می شود." کارشناسان فقهی، حقوقی و قضایی، پزشکان متخصص و متخصصین پزشکی قانونی، ترکیب تشکیل دهنده کمیته های سه گانه هستند.

وب سایت سومین همایش طب و قضا به نشانی http://congress.lmo.ir جزئیات بیشتری از محورهای همایش را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.