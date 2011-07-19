اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، دوچرخه سواران قمی از امروز در رقابت‌های پیست رشته کورسی قهرمانی کشور با حریفان خود به رقابت می پردازند.



رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی کورسی کشور در رده سنی جوانان از امرروز سه‌شنبه به میزبانی تهران آغاز می شود و طی آن مسابقات در رده سنی جوانان تا عصر روز 30 تیرماه در دو بخش پیست و جاده ادامه می یابد.



شرکت کنندگان در این مسابقات در بخش پیست در مجموعه ورزشی آزادی و در بخش جاده درشهر پرند به رقابت می پردازند، ضمن اینکه مسئولین فدراسیون دوچرخه سواری به منظور حمایت از هوای سالم و شهر پاک شعار" حرکت از کلانشهرهای آلوده به سمت آسیمان آبی شهرهای جدید" را برای برگزاری این مسابقات انتخاب کرده اند.



بر اساس برنامه این مسابقات در رشته پیست در مواد 200 متر، اسکراچ، اومنیوم، سه هزار متر، فینال سه هزار متر، یک کیلومتری، دور حذفی، تایم تریل جاده و مسابقات استقامت جاده به مسافت 102 کیلومتر در مسیر شهر پرند رقابت می کنند.



اهمیت برگزاری مسابقات بزرگ اسکواش در قم



رئیس هیئت اسکواش استان قم از اهمیت برگزاری رقابت‌های بزرگ این رشته ورزشی در قم خبر داد.



حمید نائینی در این خصوص اظهار داشت: در اردیبهشت ماه یک دوره مسابقات بزرگ اسکواش به میزبانی هیئت اسکواش استان قم برگزار شد و حضور علاقمندان زیاد برای تماشای این رقابت ها نشان داد که اسکواش برای مسئولان و مردم استان اهمیت زیادی دارد و امیدوارم هر سال با کیفیت بهتری برگزار شود.



وی افزود: از تمام مسئولان برگزار کننده این مسابقات تشکر می کنم، ضمن اینکه ورزشکاران مستعد اسکواش قم نقش زیادی در موفقیت‌های این رشته دارند و به طور حتم برگزاری چنین مسابقاتی به رشد استان ما کمک زیادی می کند.



حضور بازیکن راه و ترابری قم در اردوی مجارستان



بازیکن ملی پوش تیم بسکتبال راه و ترابری قم تیم ملی کشورمان را در مسابقات و اردوی تدارکاتی مجارستان همراهی می کند.



این بازیکن اصغر کاردوست است که تیم ملی بسکتبال کشورمان را برای برگزاری اردوی تدارکاتی و آماده‌سازی تیم ملی در مجارستان همراهی می‌کند تا برای تیم ملی بسکتبال در دو دیدار تدارکاتی این تیم در مقابل تیم ملی مجارستان در این کشور به میدان برود.



این در حالی است که تیم ملی بسکتبال در پایان اردوی مجارستان 30 تیرماه از این کشور و به طور مستقیم راهی پرتغال می‎شود تا در تورنمنت بین‎المللی این کشور که با حضور تیم های آنگولا و رومانی و کشور میزبان برگزار می شود، شرکت کند.



تیم ملی بسکتبال ایران خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا که از 24 شهریور ماه تا 3 مهر برگزار می‌شود، آماده می‌کند.

