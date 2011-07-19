مهلت ثبت نام جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی تا پایان ماه رمضان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده اظهار داشت: تاکنون بیش از 1500 وبلاگ از داخل و کشورهای خارجی در جشنواره بین المللی وبلاگ نویسی قرآنی "آیات" ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به لزوم بهره گیری از پتانسل عظیم قرآنی در کشور افزود: با توجه به برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن همزمان با ماه مبارک رمضان در تهران و ظرفیت ایجاد شده دراین حوزه مهلت پذیرش آثار تا پایان ماه رمضان تمدید شده است.

داننده نهادینه کردن بیش از پیش فرهنگ متعالی قرآنی در جامعه را رسالت نهادهای فرهنگی عنوان کرد و افزود: با توجه به ویژگی ها و گستردگی فضای اینترنت وهمچنین استفاده جمع کثیری از جوانان و نوجوانان از این تکنولوژی، نهادینه‌کردن زیرساخت‌های فرهنگ بر اساس مبانی قرآن در فضای سایبر امری ضروری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بر لزوم بالفعل کردن ظرفیتهای قرآنی بالقوه در کشور تاکید کرد.

داننده موضوعات برگزاری این جشنواره را شامل اشعار قرآنی، قرآن در گفتار بزرگان، قرآن و عدالت اجتماعی، موسسات و تشکل های قرآنی، آموزش های قرآنی، قرآن و خانواده، پیام های قرآنی شامل (وحدت و همبستگی، محبت و مهربانی، احترام به والدین، همت و تلاش، نماز، انفاق،‌ عفاف و حجاب)، قرآن و اجتماع، قرآن و زندگی عنوان کرد.

وی همچنین، قرآن و طبیعت، قرآن و تاریخ، آموزش قرآن، قرآن و عفاف و حجاب، تفسیر قرآن، قرآن و کتب آسمانی، قرآن و پیامبران، کتابخانه قرآنی، نواها و نماهنگ قرآنی، داستانهای قرآنی، خاطرات قرآنی، گرافیک های قرآنی،‌نقاشی های قرآنی، قرآن و تربیت صحیح، مترجمان و مفسران قرآن، قاریان و حافظان قرآن، قرآن و حکومت اسلامی، امثال قرآنی، دعاهای قرآنی، قرآن و اهل بیت (ع)، سیمای انسان در قرآن، ‌معارف قرآن و قرآن و فرهنگ را از دیگر موضوعات این جشنواره برشمرد.

براساس این گزارش جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی در دو بخش اصلی و بخش ویژه بین الملل برگزار می شود که بخش اصلی شامل وبلاگ متنی با محوریت مقاله، پژوهش داستان و شعر، گزارش و خبر، خاطره نویسی احادیث، آموزش، تاویل، تفسیر و تدبیر و تلاوت ها و فتووبلاگ است.

بخش اصلی جشنواره همچنین شامل پادکست که وبلاگی است که تنها از صوت مانند تلاوت، ابتهال و غیره برای انتقال پیام استفاده کند و ویدئو کست (ودکست) که وبلاگی است که از تصویر و فیلم برای انتقال پیام استفاده کند است.