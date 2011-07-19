همه اعضای گروه 15 نفره اصولگرایان نماینده جبهه ایستادگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی رئیس شورای عالی جبهه ایستادگی صبح سه شنبه در نخستین نشست خبری این جبهه با اشاره به اهداف و برنامه هایی که جبهه ایستادگی دنبال می کند، افزود: نشست خبری امروز برای تبیین موجودیت است چرا که این جبهه در گذشته با صدور بیانیه های مختلف اعلام موجودیت کرده از این رو در نشست امروز به بیان اهداف و راهبردهای جبهه ایستادگی می پردازیم.

وی با بیان اینکه جبهه ایستادگی با حضور شخصیت ها و تشکل های اصولگرا شکل گرفته است افزود: ولایتمداری و تاکید بر حضور جوانان از مهمترین اهدافی است که این جبهه دنبال و پیگیری می کند، ضمن آنکه چارچوب های اعتقادی جبهه ایستادگی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری ترسیم شده است.

علوی همچنین گفت: مرز بندی جبهه در خصوص فتنه و جریان انحرافی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری مطرح و اعلام می شود.

رئیس شورای عالی جبهه ایستادگی با بیان اینکه این تشکل از تخریب، تهمت زدن و هتک حرمت به اشخاص و رجال سیاسی خودداری می کند، افزود: جبهه ایستادگی بنا دارد اطلاعات و تجربیات خود را در فضای سیاسی منتقل کند.

نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: جبهه ایستادگی از تشکل های اصولگرا که همسو با این تشکل هستند برای عضویت استقبال می کند و هیچ گاه خود را مختص به تشکل های فعلی نمی داند.

علوی در ادامه سخنانش به نقش جامعتین در فضای سیاسی کشور اشاره کرد و تاکید کرد: بر این باوریم که باید بر اساس منشور جامعتین حرکت کرد و به آن منشور متعهد بود.

وی همچنین به اهمیت انتخابات در نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: معتقدیم انتخابات می تواند در انقلاب اسلامی نقش بسیار تاثیرگذاری را داشته باشد، البته در مکانیزم انتخابات نباید از اصول عبور کرد و منافع نظام را نادیده گرفت.

علوی همچنین به گفتمان سیاسی جبهه ایستادگی اشاره کرد و افزود: این تشکل گفتمان انتقادی را دنبال می کند، البته همانطور که اذعان داشتم به حفظ حرمت ها پایبندیم اما در چارچوب قانون انتقادات خود را بیان می کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه در خصوص فعالیت گروه 8+7 اصولگرایان برای انتخابات مجلس نهم گفت: ما از حضور همه نیروهای اصولگرا در صحنه سیاسی استقبال می کنیم، اما باید توجه داشت که تعامل را نباید تقابل تعریف کرد، از این رو تمامی نیروها بر اساس احساس تکلیف در انتخابات شرکت می کنند.

وی گفت: امیدوارم با تعامل اصولگرایان شاهد فهرست واحد این جریان در انتخابات مجلس نهم باشیم.

رئیس شورای عالی جبهه ایستادگی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوالی درباره عدم حضور نمایندگان این تشکل در گروه 8+7 گفت: مواضعی مطرح می شود مبنی بر اینکه ما در گروه 8+7 نماینده ای نداریم در صورتیکه همه 15 نفر در این گروه نمایندگان ما هستند و ما از یک خانواده ایم.

وی گفت: وقتی که نیرویی همفکر در گروه یا جمعیتی شروع به کار می کند باید آن را به فال نیک گرفت، از این رو حضور نماینده ای خاص را نباید به صورت جدی دنبال و مطرح کرد، البته حضور نماینده ای خاص می تواند نقش تاثیرگذاری را داشته باشد اما همه ما اصولگرایان برادریم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سئوالی درباره هشدار برخی از اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره از آزادی بیان استقبال می کند و فعالان سیاسی می توانند مواضع خود را آزادانه بیان کنند اما باید توجه داشت که این مواضع نباید به چارچوب نظام خدشه ای وارد کند چرا که در این صورت نظام از حق خود دفاع می کند و با این افراد برخورد می کند.

وی گفت: امام علی (ع) در دوران حکومت خود همواره از نقد استقبال می کردند پس انقلاب اسلامی نیز بر این اساس فعالیت می کند اما افرادیکه با مواضع خود می خواهند به ناهنجاری سیاسی دامن بزنند شکست می خورند.

رئیس شورای عالی جبهه ایستادگی همچنین به نقش تحزب گرایی اشاره کرد و افزود: بنده همواره تعامل خود را با تشکل های سیاسی برقرار کرده ام به همین دلیل اگر در آینده بنده را در تشکلی دیگر دیدید تعجب نکنید چرا که در حال حاضر دوستان در جبهه ایستادگی از بنده دعوت کردند و بنده دعوت آنها را پذیرفته ام و اگر در آینده دیگران نیز دعوت کنند خواهم پذیرفت.

علوی همچنین در خصوص نیروهای همسو با سران فتنه در انتخابات مجلس نهم و اینکه آیا این افراد می توانند در انتخابات شرکت کنند یا نه افزود: در خصوص صلاحیت یا رد صلاحیت نامزدها شورای نگهبان قانون اساسی اظهار نظر می کند ضمن آنکه نظارت این شورا استصوابی است و اعضای شورای با دقت تمام پرونده نامزدهای انتخابات را بررسی می کنند تا تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

وی با بیان اینه شورای نگهبان هیچ گاه در نظرات خود عقبه سیاسی افراد را لحاظ نمی کند، افزود: شورای نگهبان رفتار سیاسی کاندیداها را رصد می کند و اگر نامزدی در گذشته مرتکب ناهنجاری سیاسی شده باشد و اعمالی غیر قانونی را مرتکب شده باشد نمی تواند در انتخابات شرکت کند.

وی گفت: البته همانطور که تاکید کردم تصمیم نهایی را اعضای شورای نگهبان اتخاذ می کنند، ضمن آنکه بر این باورم شورای نگهبان نیز از حضور سلایق مختلف استقبال می کند.

علوی گفت: البته شورای نگهبان بازی خورده فضاهای سیاسی نمی شود و واقعیت ها را در تصمیم خود اعمال می کند.