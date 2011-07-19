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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

15 کتاب فاخر در حوزه دفاع مقدس رونمایی شد

15 کتاب فاخر در حوزه دفاع مقدس رونمایی شد

همدان - خبرگزاری مهر: ‌مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان گفت: همزمان با نمایشگاه کتاب همدان از 15 کتاب فاخر در حوزه دفاع مقدس در این استان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر زمردیان با بیان اینکه کتابهای منتشر شده در بنیاد حفظ آثار متناسب با نیازهای جامعه است، گفت: در حال حاضر رویکرد اصلی بنیاد برای چاپ و نشر کتاب به دغدغه‌های ارزشی انسانهای جامعه می‌پردازد.

وی عنوان داشت: مولفان و نویسندگان کتابهای رونمایی شده در این نمایشگاه همدانی هستند.

زمردیان گفت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تا‌کنون بیش از 150 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس را به رشته تحریر درآورده است.

وی افزود: کتابهای چاپ شده در حوزه دفاع مقدس بهترین منبع برای هنرمندان در عرصه‌های مختلف هنری است.

زمردیان گفت: معرفی 147 عنوان کتاب در غرفه دفاع مقدس هفتمین نمایشگاه سراسری کتاب همدان فصل جدیدی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان است.

‌مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان یادآور شد: نمایشگاه کتاب همدان بخشی از رشادتها، مجاهدتها و حماسه آفرینی های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را به نمایش گذاشته است.

کد مطلب 1362271

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