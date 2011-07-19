15 کتاب فاخر در حوزه دفاع مقدس رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر زمردیان با بیان اینکه کتابهای منتشر شده در بنیاد حفظ آثار متناسب با نیازهای جامعه است، گفت: در حال حاضر رویکرد اصلی بنیاد برای چاپ و نشر کتاب به دغدغههای ارزشی انسانهای جامعه میپردازد.
وی عنوان داشت: مولفان و نویسندگان کتابهای رونمایی شده در این نمایشگاه همدانی هستند.
زمردیان گفت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تاکنون بیش از 150 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس را به رشته تحریر درآورده است.
وی افزود: کتابهای چاپ شده در حوزه دفاع مقدس بهترین منبع برای هنرمندان در عرصههای مختلف هنری است.
زمردیان گفت: معرفی 147 عنوان کتاب در غرفه دفاع مقدس هفتمین نمایشگاه سراسری کتاب همدان فصل جدیدی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان یادآور شد: نمایشگاه کتاب همدان بخشی از رشادتها، مجاهدتها و حماسه آفرینی های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را به نمایش گذاشته است.
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