به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری کلاس آموزشی داوران قبل از آغاز یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر و برگزاری دیدار پرحاشیه تیم ملی برابر ماداگاسکار بهانه ای شد تا با مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفتگویی انجام دهیم. تاج در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد احتمال حضورش در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نیز پاسخ گفت که در زیر می خوانید:

* خبرگزاری مهر: کلاس توجیهی داوران چطور بود؟

مهدی تاج: به نظر من جلسه بسیار خوبی بود و داوران هم از از این جلسه رضایت داشتند. تمام سعی کمیته داوران این بود که به شخصیت بزرگ و تاثیر گذار داوران احترام بگذارد.

* آیا در این نشست به داوران قول افزایش دستمزد هم دادید؟

- بله، براساس مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دستمزد داوران در لیگ یازدهم افزایش پیدا خواهد کرد و با شروع فصل جدید رقابتهای لیگ برتر این افزایش اعمال خواهد شد.

* در این نشست از مسئولان پیشین کمیته داوران هم تجلیل کردید.

- ما سعی کردیم احترام بگذاریم به همه مسئولان کمیته داورانی که قبل از این در این عرصه زحمت کشیده بودند و زحمات آنها را گرامی داشتیم. از این که این عزیزان هم دعوت ما را پذیرفتند تشکر می کنیم. البته آقای خوشخوان به دلیل کسالتی که داشتند نتوانستند در این مراسم حضور داشته باشند اما در مجموع مباحث خوبی مطرح شد.

ضمن اینکه اشتباهات تاثیرگذار داوران هم به نمایش گذاشته شد و اثراتش هم برای آنها تشریح شد. در تستی هم که در آغاز این کلاس گرفته شد کسانی که از نظر آمادگی جسمانی قبول نشدند نتوانستند مجوز حضور در ادامه کلاس را بگذارند.

* نظرتان در مورد دیدار تیم ملی برابر ماداگاسکار و شعارهای تماشاگران علیه رئیس فدراسیون چیست؟

- به نظر من این بی انصافی محض است که در اولین بازی به کی روش هجمه شود. قبلا گفته ام و بازهم می گویم کی روش مربی بزرگی است و تاثیر خود را در فوتبال ما خواهد گذاشت. فدراسیون هم نباید از تصمیم درستی که برای استفاده از کی روش دارد عقب نشینی کند.

باید پذیرفت که تیم ملی که بازیکنانش از دل یک لیگ فشرده بیرون آمده بودند و اردوی تدارکاتی سنگینی در اتریش داشته، ممکن است در بازی اول به دلیلی خستگی بازیکنانش شادابی لازم را نداشته باشد اما مطمئنم که اوضاع تیم ملی روز به روز رو به بهبودی است و هر چه می گذرد کیفیت بازی این تیم بالاتر خواهد رفت. ضمن اینکه اعتقاد دارم نباید مسائل فنی در داخل زمین فوتبال زمینه توهین به رئیس فدراسیون و عوامل کادر فنی را فراهم کند.

* ظاهرا شما در جلسه کمیته داوران به کمیته انضباطی هم توصیه هایی داشته اید؟

- معتقدم در فصل جدید کمیته انضباطی باید به تخلفات در ورزشگاه ها با قاطعیت برخورد کند که همین باعث می شود انضباط لازم در ورزشگاه ها اعمال شود. قاطعیت در کمیته در انضباطی و عملکرد خوب کمیته داوران و کانوان هواداران باشگاه ها تضمینی خواهد بود بر رفتارها و رعایت اخلاق ورزشی در ورزشگاه ها.

* آیا شما در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پیشنهادات لازم برای بهبود وضع موجود فدراسیون را به آقای کفاشیان ارائه می کنید؟

- چرا قبلا اعضای هیئت رئیسه کلیه نظرات اصلاحی خود را به صورت شفاهی و حتی مکتوب نسبت به امور فدراسیون به رئیس داده‌اند و اگر بنده هم پیشنهادی داشته‌ام دریغ نکرده‌ام. به تعدادی از این پیشنهادات عمل شد. بالاخره پذیرش و یا عدم پذیرش هر پیشنهاد با مقام اصلی دستگاه اجرایی است.

* به نظر می رسد آقای کفاشیان شما را رقیبی برای ریاست فدراسیون فوتبال می داند؟

- نه فکر نمی‌کنم اینطور باشد. چون ایشان می‌دانند بنده نه علاقه ای به ریاست فدراسیون داشته و نه دارم. قطعا افرادی علاقمندتر و باتجربه تر از بنده نیز وجود دارند.