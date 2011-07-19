واریز یارانه نقدی درهفته دوم مردادقطعی شد/ زمان ارائه لایحه تحول بانکی

محممدرضا فرزین در گفتگو با مهر در خصوص زمان پرداخت یارانه نقدی مرداد ماه امسال گفت: براساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، قرار شده است که یارانه مردادماه تا روز چهارشنبه 12 مردادماه پرداخت شود و این موضوع قطعی است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ممکن است یارانه مردادماه مانند یارانه ماه گذشته (تیرماه) در بعدازظهر قابل برداشت شود، گفت: این موضع به بحث‌های اجرایی مربوط می‌شود اما مصوبه ستاد به دلیل رفع برخی مسایل و مشکلات مطرح شده در این خصوص بود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که طرح تحول نظام بانکی چه زمانی اجرایی خواهد شد، عنوان کرد: این موضوع هم اکنون در کارگروه طرح تحول اقتصادی در حال بررسی است و پس از نهایی شدن لایحه‌ای در این خصوص تقدیم مجلس خواهد شد.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه طرح تحول بانکی دارای 3 حوزه است، این حوزه‌ها را اصلاحات ساختاری، ‌اصلاحات قوانین و مقررات و اصلاحات عملکردی عنوان کرد.

وی ادامه داد: اصلاحات عملکردی هم اکنون در حال اجراست اما اصلاحات مربوط به قوانین و مقررات در قالب لوایح به مجلس خواهد رفت. فرزین تاکید کرد: در حال حاضر بخشی از طرح تحول بانکی در حال اجراست.