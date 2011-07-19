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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

فرزین به مهر اعلام کرد:

واریز یارانه نقدی درهفته دوم مردادقطعی شد/ زمان ارائه لایحه تحول بانکی

واریز یارانه نقدی درهفته دوم مردادقطعی شد/ زمان ارائه لایحه تحول بانکی

سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت گفت: براساس جدیدترین مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، واریز یارانه نقدی در هفته دوم مردادماه قطعی شد.

محممدرضا فرزین در گفتگو با مهر در خصوص زمان پرداخت یارانه نقدی مرداد ماه امسال گفت: براساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، قرار شده است که یارانه مردادماه تا روز چهارشنبه 12 مردادماه پرداخت شود و این موضوع قطعی است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ممکن است یارانه مردادماه مانند یارانه ماه گذشته (تیرماه) در بعدازظهر قابل برداشت شود، گفت: این موضع به بحث‌های اجرایی مربوط می‌شود اما مصوبه ستاد به دلیل رفع برخی مسایل و مشکلات مطرح شده در این خصوص بود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که طرح تحول نظام بانکی چه زمانی اجرایی خواهد شد، عنوان کرد: این موضوع هم اکنون در کارگروه طرح تحول اقتصادی در حال بررسی است و پس از نهایی شدن لایحه‌ای در این خصوص تقدیم مجلس خواهد شد.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه طرح تحول بانکی دارای 3 حوزه است، این حوزه‌ها را اصلاحات ساختاری، ‌اصلاحات قوانین و مقررات و اصلاحات عملکردی عنوان کرد.

وی ادامه داد: اصلاحات عملکردی هم اکنون در حال اجراست اما اصلاحات مربوط به قوانین و مقررات در قالب لوایح به مجلس خواهد رفت. فرزین تاکید کرد: در حال حاضر بخشی از طرح تحول بانکی در حال اجراست.

کد مطلب 1362276

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