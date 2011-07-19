سهم گردشگری در گلستان ناچیز است/ زیرساخت گردشگری نداریم

رامین رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما زیر ساختی در بخش گردشگری نداریم و باید ببینیم گردشگری چقدر شغل ایجاد و چقدر در آمد وارد استان کرده است.

وی اظهار داشت: ما از ظرفیت های گردشگری که در استان هست هم نتوانسته ایم بهره برداری درست کنیم و اگر هم بخواهیم امکانات آن موجود نیست.

وی با اشاره به اینکه ما ظرفیت های استفاده از دریای خزر برای گردشگری را نداریم، یادآورشد: ما زیر ساخت گردشگری به عنوان پتانسیل اول استان را نداریم.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت:رشته های علوم انسانی باید برای به دانشگاه های ما برای رشد و توسعه گردشگری ورود پیدا کند.

وی افزود: در طرح آمایش آموزش عالی سعی شده است نقاط هدف پررنگ شود و زمینه هایی که موجب ایجاد اشتغال در استان و درآمد و توسعه در استان می شود شناسایی شود.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: طرح آمایش آموزش عالی درگلستان با هدف امکان سنجی حال و آینده اجرا می شود.



رحمانی افزود: این طرح با پیشنهاد وزیر فناوری در تمام استان ها اجرا می شو و در گلستان دانشگاه منابع طبیعی تهیه کننده طرح آمایش برای تمام دانشگاه های استان است.

وی با اشاره به اینکه آموزش عالی بنا بر ضرورت تقاضا محور توسعه پیدا کرده است افزود: آیا زمینه ارتقای علمی مرتبط با علوم مختلف وامکان توسعه وکاربرد تولیدات علمی رادر آینده خواهیم داشت؟

وی اظهار داشت:طرح آمایش به این سوال پاسخ خواهد داد که اگر می خواهیم مثلا سالی پنج هزار فارغ التحصیل کشاورزی داشته باشیم باید مشخص باشد در چه ساز وکاری مشغول به کار می شوند و زمینه فعالیت اجتماعی در آمد زای آنان کجاست.



رحمانی تصریح کرد: منظور از شغل کار در دستگاه دولتی نیست چرا که هم اکنون ما در دستگاه های دولتی بیکاری پنهان داریم .



وی بیان کرد: بسیاری از مشاغل موازی را در دستگاه های دولتی و خصوصی مقایسه کردیم و نتیجه مشخص کرد که تفاوت حجم کاری این دو بخش بیش از 10 برابر است.



وی عنوان کرد: منظور از ایجاد شغل زمینه ای است که فرد خدمات مهارت گونه به جامعه ارائه می دهد و جامعه نیز زندگی او را تامین می کند و رویکرد آموزش عالی در استان این است.



رحمانی در ادامه گفت: در استان دانشگاه علوم کشاورزی کاملا با نیاز استان در زمینه های جنگلداری، زراعت، مرتع داری و آبخیزداری و دیگر امکانات استان مرتبط است.



وی افزود: در طرح آمایش آموزش عالی باید تعدادی رشته در زمینه های فنی ومهندسی برای توسعه صنعتی استان راه اندازی شود وتوسعه پیدا نماید.



رحمانی تصریح کرد: در این زمینه باید تمام دانشگاه ها وارد کار شوند وزمینه ای را فراهم کنند تا عقب ماندگی صنعتی استان برطرف شود.



وی بومی سازی علم، استخدام هیئت علمی پژوهش محور، تولید مقالات علمی و تربیت نیروی انسانی متخصص با جنبه کارآفرینی را از دیگر عوامل موثر در این بخش عنوان کرد.



رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه در آمایش یک بخش توسعه صنعتی است که باید با صنایع کوچک آغاز شود، تصریح کرد: صنایع کوچک اگر حمایت شود هم شغل ایجاد می شود و هم ظرفیت توسعه صنعتی افزایش می یابد.



وی افزود: دانشگاه می تواند با تولید نیروی انسانی وعلوم متناسب با ظرفیت صنایع کوچک، نقش خود را ایفا کند.