ایجاد بانک جامع مقالات علوم پزشکی/ تولید سامانه پیشرفته مدیریت نشریات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی امروز سه شنبه در اولین همایش ملی نشریات علمی کشور با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در حوزه تولید و انتشارات مقالات علمی در حوزه پزشکی افزود: در راستای برنامه پنجم توسعه اقدام به افزایش نشریات علمی در این حوزه کردیم از این رو انتشار 35 نشریه جدید در هر سال و نمایه کردن حداقل 5 نشریه در سال را در دستور کار داریم.

وی همچنین به سیاست های کلی کمیسیون نشریات این وزارتخانه اشاره کرد و اظهارداشت: تقویت شبکه سازی و ارتباطات نشریات با بخش خصوصی، ارزیابی فنی و محتوای نشریات برای کمک به ارتقای کیفی و کمی و حمایت هدفمند از نشریات موفق و تداوم برنامه نمایه کردن نشریات در پایگاههای بین المللی و همچنین ساماندهی داوران و اعضای هیئت تحریریه نشریات علوم پزشکی در دستور کار این کمیسیون است.

وزیر بهداشت همچنین به توسعه کمی نشریات در حوزه پزشکی اشاره کرد و گفت: برای آنکه تا پایان برنامه پنجم توسعه تعداد مجلات و مقالات علوم پزشکی چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم افزایش دو برابری داشته باشد لازم است که به طور متوسط سالانه 35 نشریه علمی مصوب شود از این رو در سال 90، 26 نشریه مصوب شده است و همچنین در حال حاضر 87 نشریه علوم پزشکی دارای موافقت اصولی از کمیسیون نشریات است.

وحید دستجردی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در حوزه توسعه کیفی نشریات خاطر نشان کرد: در سال 2009 تعداد 47 نشریه ایران در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس نمایه بود که 27 مورد آن مربوط به نشریات علوم پزشکی کشور بوده است در سال 2010 نیز 27 نشریه علوم پزشکی جدید در این پایگاه نمایه شد و در حال حاضر 63 نشریه علوم پزشکی در این پایگاه نمایه شده است.

وی با بیان اینکه در سال 86 ، 17 نشریه علوم پزشکی دارای سایت و نرم افزار استاندارد بودند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 175 نشریه به طور کامل الکترونیکی هستند که قادر به تهیه چکیده مقالات با فرمت XML استاندارد می باشند.

وزیر بهداشت همچنین از راه اندازی بانک جامع مقالات پزشکی و تولید سامانه پیشرفته مدیریت نشریات خبر داد و اظهار داشت: وزارت بهداشت در راستای اهداف نقشه جامع علمی کشور و نهادینه کردن مدیریت دانش اقدام به ایجاد بانک مقالات پزشکی و تولید سامانه پیشرفته مدیریت کرده است.

به گفته وحید دستجردی این بانک امکانات دسترسی سریع و آسان به مقالات تخصصی پزشکی با امکانات بسیار پیشرفته جستجو را برای کاربران و پژوهشگران فراهم می کند.

وی راه اندازی سامانه جامع مدیریت نشریات علوم پزشکی را از دیگر برنامه های این وزارتخانه نام برد و توضیح داد: این سامانه با استفاده از پیشرفته ترین ابزار فناوری اطلاعات و تلفیق دانش بومی دانشگاههای علوم پزشکی و روش های نوین طراحی و پیاده سازی شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این سامانه را یکی از پیشرفته ترین سامانه های مدیریت نشریات در جهان توصیف کرد و افزود: با استفاده از این سامانه در آینده نزدیک تحول بزرگی در حوزه نشر پزشکی و نمایه شدن نشریات پزشکی کشور در نمایه نامه های بین المللی به وجود خواهد آمد به گونه ای که بسیاری از شرکت های خارجی برای تولید متن کامل هر مقاله مبلغی در حدود 12 دلار درخواست می کنند، با استفاده از این سامانه امکان تولید متن کامل مقالات برای همه مقالات علوم پزشکی کشور به طور رایگان فراهم می شود.

دستجردی همچنین به راه اندازی پیشرفته ترین سامانه چند رسانه ای فیلم های تخصصی پزشکی اشاره کرد و ادامه داد: این سامانه با عنوان مدتیوب امکان دسترسی اعضای هیئت علمی و دانشجویان و متخصصان پزشکی را به فیلم های چند رسانه ای تخصصی پزشکی فراهم می کند.