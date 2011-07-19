350 اثر به جشنواره ادبی انتظار ارسال شد

محسن خرامین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره در بخشهای داستان، فیلم کوتاه و شعر با حضور استانهای اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و بوشهر برگزار می شود.

وی بیان کرد: 320 اثر در بخش شعر، 100 اثر در بخش داستان و 40 اثر در بخش فیلمنامه به این جشنواره ارسال شده است.

مدیر واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: هم اکنون کار داوری آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره آغاز شده و از نفرات برگزیده در اختتامیه جشنواره تجلیل می شود.

وی یادآور شد: مراسم اختتامیه دومین جشنواره ادبی منطقه ای انتظار 9 مرداد ماه جاری در یاسوج برگزار می شود.