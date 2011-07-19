علی شجاعی صائین در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصویب پیشنهاد تشکیل «کمیته منشور اخلاقی نویسندگی» خبر داد و گفت: این طرح در هیئت امنای «خانه کتاب» به تصویب رسیده و به زودی کمیته‌ای رای تدوین این منشور و زیر نظر معاون فرهنگی موسسه (علی اوجبی) تشکیل خواهد شد.

وی افزود: این کمیته از نویسندگان، مترجمان، پژوهشگران و سایر اهل قلم خواهد خواست تا مقالات، کتاب‌ها و پژوهش‌هایشان را که مرتبط با پیشنهاد مذکور است، ارائه کند تا سندی جامع در این باره تدوین شود.

مدیرعامل «خانه کتاب» در پاسخ به این سئوال که «این موسسه به عنوان بازوی اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در ارائه طرح منشور اخلاقی نویسندگی، دقیقاً به دنبال چیست؟» گفت: ما به دنبال تدوین ادبیات این موضوع در کشور هستیم و به نظرمان مغفول مانده است. متنی را هم که بعداً تدوین خواهد شد، قطعاً در معرض قضاوت و ارزیابی عموم نویسندگان قرار خواهیم داد.

شجاعی صائین با اشاره به جایگاه قانونی موسسه متبوعش تاکید کرد: «خانه کتاب» دنبال پیگیری حقوقی و اجرایی چنین منشوری نیست و اگر هم قرار بر اجرای چنین سندی باشد، باید با توافق خودِ نوینسدگان و اهل قلم باشد.

وی گفت: ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم؛ به عنوان مثال اگر کپی رایت یک اثر رعایت نشود، صاحب اثر می‌تواند شکایت خود را به مراجع قضایی ارائه و آن را از طُرُق قانونی پیگیری کند و در مواردی هم حکم دادگاه صادر و حق نویسنده ایفاء شده است.

مدیرعامل «خانه کتاب» همچنین از اظهارات برخی اهل قلم که در گفتگوهای اخیرشان با خبرگزاری مهر، از «منشور اخلاقی نویسندگی» به جهت «شباهت ظاهری‌اش با منشور اخلاقی بازیکنان فوتبال» و یا «نبود ظرفیت لازم در وزارت ارشاد برای تدوین چنین منشوری» انتقاد کرد و در عین حال گفت: ما از هر پیشنهاد مثبتی برای تدوین منشور اخلاقی نویسندگی استفاده می‌کنیم.

شجاعی صائین ادامه داد: این پیشنهاد هیچ ارتباطی با وزارت ارشاد ندارد و طرحی است از جانب موسسه «خانه کتاب» و با اینکه ممکن است ارتباطی سازمانی میان ما و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد وجود داشته باشد، همانطور که گفتم ما صرفاً به دنبال پیاده‌سازی ادبیات این موضوع و ایجاد مشی اخلاقی برای کار نویسندگی هستیم؛ نه چیزی بیش از این.

وی در پاسخ به این سئوال که «آیا در تدوین منشور اخلاقی نویسندگی از تجربه‌های مشابه مانند منشور اخلاقی بازیکنان فوتبال استفاده خواهد شد یا خیر؟» گفت: این مسائل از دو جنس کاملاً متفاوت هستند و ما هم به هیچ وجه دنبال این تجربه‌ها نیستیم.

مدیرعامل موسسه «خانه کتاب» در پایان از تولید اولین کتاب‌ها با موضوع «منشور اخلاقی نویسندگی» خبر داد و گفت: قرارداد تالیف دو کتاب با این موضوع از جانب موسسه «خانه کتاب» با دو نویسنده «سیدحسن اسلامی» و «نادیا مفتونی» امضا شده است.

در همین حال تلاش خبرنگار مهر برای کسب اطلاعات بیشتر از علی اوجبی معاون فرهنگی موسسه «خانه کتاب» درباره برنامه‌های کمیته «منشور اخلاقی نویسندگی» - که اخیراً زیر نظر او تشکیل شده است - به جایی نرسید.