لزوم ارائه بسته های سرمایه گذاری در بندرعباس

عبدالرضا بنی نعیم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضعف شهرداری در جذب سرمایه گذاران حوزه شهری بیان داشت: تمامی اعضای شورای شهر و شهردار به دنبال جذب سرمایه گذار برای آبادانی شهر هستند.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر بندرعباس گفت: نباید به واحد مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گزاری آن اکتفا کنیم و باید به دنبال جذب سرمایه گذاران کلان برای آبادانی هرچه بیشتر شهر باشیم.

سرمایه گذاران بومی در استانهای دیگر فعالند

وی اظهار داشت: تا امروز شاهد آن بودیم که سرمایه‌گذارانی که بومی هستند در استانهای دیگر سرمایه گذاری می کنند و پروژه‌هایی در سطح ملی را به اتمام می‌رسانند اما مدیران استان در جذب همین سرمایه‌گذاران ناموفق عمل کرده اند که دلیل آن را باید در ارتباط و عدم برنامه‌ریزی صحیح جستجو کرد.

بنی نعیم عنوان کرد: در حال حاضر دو نفر از اعضای شورای شهر در این واحد حضور دارند اما به عقیده من با توجه به تلاش تمامی اعضای این واحد، در جذب سرمایه گذار کافی نبوده است.

وی با بیان اینکه باید بخش جذب سرمایه گذاران شهرداری را به صورت تخصصی تر فعال کنیم مانند ایجاد بخشهای بازاریابی، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به تمامی فعالیتهایی که در حال انجام است این کارها جوابگوی استان نیست.

بنی نعیم تاکید کرد: ما باید طرحهای کاملی از ظرفیتهای استان در بخشهای مختلف مانند بازرگانی و صنعت داشته باشیم و بر اساس همین داشته‌ها برنامه ریزی و سرمایه‌گذاران را جذب و حمایت کنیم.

وی ادامه داد: اما متاسفانه چندین سرمایه گزار گله مند بودند که روش برخورد با آنها مناسب نبوده و هیچ توجه ای به امر سرمایه‌گذاری آنها صورت نمی‌گیرد.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر بندرعباس ادامه داد: برای داشتن شهری خوب و در شان مردم و پیگیر اهداف شهری باید مسئولان شهر از سرمایه‌گذاران حمایت بیشتری کنند.

بنی نعیم افزود: خلا‌های قانونی و مراحل قانونی سخت یکی از عواملی است که این سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در استان بی‌انگیزه کرده است.

وی عنوان کرد: این را هم باید به خاطر داشت که سرمایه‌گذار به دنبال سود بیشتر همراه با یک کار مفید است که باید برای ایجاد آن اطمینانهای مناسبی برای آن وجود داشته باشد تا با خیال آسوده به فعالیت مشغول شود.