انهدام باند سارقان مغازه در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پلیس آگاهی فارس به دنبال وقوع چندین فقره سرقت مغازه در سطح این شهرستان، شناسایی و دستگیری سارقان را در دستور کار خود قرار داده و با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند چهار سارق به نامهای "ح-ر"، م - ر"، "ح-ی" و"ع-ش" را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

در بررسی به عمل آمده متهمان به 60 فقره سرقت مغازه و اماکن خصوصی اقرار کردند و در این رابطه تعدادی از مالباختگان شناسایی و تلاش پلیس جهت دستگیری مالخران آغاز شده است.

ادامه اجرای طرح برخورد با بدپوششی در شیراز

در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، روز دوشنبه در شیراز تعداد 484 نفر از افرادی که پوشش مناسبی نداشتند توسط ماموران پلیس مورد تذکر و ارشاد واقع شدند.

با اجرای طرح برخورد با افراد هنجارشکن و بدحجاب ماموران روز دوشنبه در شهرستان شیراز تعداد 484 نفر را ارشاد و به آنها تذکرات لازم را دادند.