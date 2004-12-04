دكتر قراملكي در توضيح واژه و معناي " اخلاق حرفه اي" گفت : اخلاق سطوح مختلفي دارد.گاهي اخلاق شخصي و فردي است و گاهي نيز به مسئوليت هاي شغلي فرد در زندگي اختصاص دارد . اخلاق حرفه اي به اخلاق سازمانها مربوط است. در دنياي امروز مشاغل در درون سازمانها قرار دارند و وقتي كه شما از اخلاق سازماني بحث مي كنيد اخلاق شغلي هم خود به خود مطرح مي شود. اما عكس آن ممكن نيست ، يعني نمي توان با طرح اخلاق شغلي، از اخلاق سازماني سخن گفت.

وي در ادمه افزود: در اين زمينه كتابي با عنوان "اخلاق حرفه اي" تاليف كرده ام. اين كتاب موضوع كارگاههاي آموزشي در نهادهاي مديريتي است كه به طور مثال به موضوع اخلاق در مديريت شهري و اخلاق در صنعت خودروسازي و يا اخلاق در صنعت و معدن مي پردازد . همچنين در ادامه تثبيت چنين آموزشهايي قصد داريم مميزيهاي لازم را براي تصويب مرامنامه هاي اخلاقي اضافه كنيم.

دكتر قراملكي درباره ساخت برنامه تلويزيوني كه به موضوع اخلاق حرفه اي مي پردازد گفت : اين برنامه يك كارگاه آموزشي است كه به طور مستند و داستاني به موارد عيني مي پردازد . مانند تعارضات ميان مسئوليت هاي خانوادگي مديران با مسئوليت هاي حرفه اي كه به طور مثال در داستان "بابا مرا فراموش كرده" به آن پرداخته مي شود .

استاد دانشكده الهيات دانشگاه تهران، اولويت هاي اخلاق حرفه اي را مرامنامه اخلاق سازمانها دانست و گفت : متاسفانه در كشور ما كدهاي اخلاقي جاي مرامنامه ها را گرفته اند يعني سازمانها چيزي به نام منشور اخلاق را به ديوارهاي اداره نصب كرده اند. كد اخلاقي چند شعار اخلاقي است كه قدرت عملياتي ندارد يعني آرمان است اما مرامنامه اخلاقي قدرت هدايتي و عملياتي دارد. ما در برنامه اول اولويت مرامنامه اخلاقي را داريم كه در اين كارگاه توضيح خواهيم داد كه مديران چگونه مي توانند پيش نويس مرامنامه اخلاقي را تهيه كنند . اولويت دوم تعارضات اخلاقي است. بارزترين معضلات اخلاقي ما تعارضات اخلاقي است و اين تعارضات ريشه بسياري از مفاسد است. ما قصد داريم بگوييم كه در تعارضات اخلاقي روشهاي حل اخلاقي نيز وجود دارد. حتي به گونه اي كه نياز به دفع افسد از فاسد نباشد.