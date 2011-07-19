به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم های کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران برای شرکت در رقابتهای جهانی رومانی که روزهای 4 تا 9 مرداد ماه در شهر بخارست رومانی برگزار می شود، اعلام شد. بر این اساس ترکیب این تیمها بشرح زیر است:

- کشتی آزاد:

50 کیلوگرم: علیرضا حاتمی

55 کیلوگرم: آرش دنگسرکی

60 کیلوگرم: بهنام احسان پور

66 کیلوگرم: ابراهیم نصیری

74 کیلوگرم: امیر شریعتی عدل

84 کیلوگرم: نادر حامدی پور

96 کیلوگرم: حامد طالبی زرین‌کمر

120 کیلوگرم: جابر صادق‌زاده

سرمربی: علیرضا رضایی

مربیان: علی‌اکبر دودانگه - علیرضا رضایی منش - حسین کریمی

- کشتی فرنگی:

50 کیلوگرم: داریوش مقصودی

55 کیلوگرم: سامان عبدولی

60 کیلوگرم: محمد نوربخش

66 کیلوگرم: مهدی زیدوند

74 کیلوگرم: محسن قاسمی

84 کیلوگرم: مجید علیاری

96 کیلوگرم: مهرداد بایندور

120 کیلوگرم: بابک دژبانی

سرمربی: ناصر نوربخش

مربیان: نادر مشروطه، موسی طباطبایی، مهرزاد قلاوند

تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران سال گذشته در رقابتهای جهانی رومانی مجارستان بترتیب پنجم و سوم شدند.