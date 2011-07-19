به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم های کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران برای شرکت در رقابتهای جهانی رومانی که روزهای 4 تا 9 مرداد ماه در شهر بخارست رومانی برگزار می شود، اعلام شد. بر این اساس ترکیب این تیمها بشرح زیر است:
- کشتی آزاد:
50 کیلوگرم: علیرضا حاتمی
55 کیلوگرم: آرش دنگسرکی
60 کیلوگرم: بهنام احسان پور
66 کیلوگرم: ابراهیم نصیری
74 کیلوگرم: امیر شریعتی عدل
84 کیلوگرم: نادر حامدی پور
96 کیلوگرم: حامد طالبی زرینکمر
120 کیلوگرم: جابر صادقزاده
سرمربی: علیرضا رضایی
مربیان: علیاکبر دودانگه - علیرضا رضایی منش - حسین کریمی
- کشتی فرنگی:
50 کیلوگرم: داریوش مقصودی
55 کیلوگرم: سامان عبدولی
60 کیلوگرم: محمد نوربخش
66 کیلوگرم: مهدی زیدوند
74 کیلوگرم: محسن قاسمی
84 کیلوگرم: مجید علیاری
96 کیلوگرم: مهرداد بایندور
120 کیلوگرم: بابک دژبانی
سرمربی: ناصر نوربخش
مربیان: نادر مشروطه، موسی طباطبایی، مهرزاد قلاوند
تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران سال گذشته در رقابتهای جهانی رومانی مجارستان بترتیب پنجم و سوم شدند.
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