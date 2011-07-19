  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

کشتی جوانان جهان - رومانی/

ترکیب تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران اعلام شد

ترکیب تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران اعلام شد

ترکیب تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران برای شرکت در رقابتهای جهانی رومانی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم های کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران برای شرکت در رقابتهای جهانی رومانی که روزهای 4 تا 9 مرداد ماه در شهر بخارست رومانی برگزار می شود، اعلام شد. بر این اساس ترکیب این تیمها بشرح زیر است:

 - کشتی آزاد:
50 کیلوگرم: علیرضا حاتمی
55 کیلوگرم: آرش دنگسرکی
60 کیلوگرم: بهنام احسان پور
66 کیلوگرم: ابراهیم نصیری
74 کیلوگرم: امیر شریعتی عدل
84 کیلوگرم: نادر حامدی پور
96 کیلوگرم: حامد طالبی زرین‌کمر
120 کیلوگرم: جابر صادق‌زاده
سرمربی: علیرضا رضایی
مربیان: علی‌اکبر دودانگه - علیرضا رضایی منش - حسین کریمی

 - کشتی فرنگی:
50 کیلوگرم: داریوش مقصودی
55 کیلوگرم: سامان عبدولی
60 کیلوگرم: محمد نوربخش
66 کیلوگرم: مهدی زیدوند
74 کیلوگرم: محسن قاسمی
84 کیلوگرم: مجید علیاری
96 کیلوگرم: مهرداد بایندور
120 کیلوگرم: بابک دژبانی
سرمربی: ناصر نوربخش
مربیان: نادر مشروطه، موسی طباطبایی، مهرزاد قلاوند

تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران سال گذشته در رقابتهای جهانی رومانی مجارستان بترتیب پنجم و سوم شدند.

کد مطلب 1362311

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها